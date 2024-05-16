►紅牛F1冠軍賽車「9／28台中封街開飆」！8月公開售票3萬名額搶起來

▲2024 Red Bull Showrun Taichung將於9／28在台中市政府周邊封街開飆。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

能量飲料品牌Red Bull紅牛今（16）日與台中市政府共同宣布，將在今年9／28舉辦「2024 Red Bull Showrun Taichung」表演活動，不僅會將2012年F1世界冠軍賽車RB8及完整後勤團隊帶來台灣，由專業賽車手駕駛進行封街動態展演，也會有多項體驗活動供車迷親身參與，另外頑童MJ116也特別製作了活動宣傳新歌，並會在現場進行演出。

▲Red Bull也請到頑童MJ116為這次活動製作宣傳新歌「Champagne Shower」，並會在現場演出與車迷同樂。

原本2020年Red Bull就曾計畫在台中舉辦Showrun活動，但當時不幸遇上疫情爆發，活動在最後一刻喊停，讓許多車迷大呼可惜；不過隨著疫情散去，Red Bull再次展開相關規畫，並在台中市政府與各界合作夥伴的大力支持下，確定將在9／28正式舉辦，這也將是台灣首次迎來F1實戰賽車在街道進行動態展演，台中市長盧秀燕更呼籲車迷盡早規畫行程食宿，一同來台中感受熱血氛圍。

▲原本計畫在2020年舉辦，但當時因疫情喊停，這次2024年Red Bull將帶來RB8賽車，是首次有F1實戰車在台灣進行動態展演。

在這次活動中，Red Bull將帶來2012年拿下F1世界冠軍的RB8賽車，不僅有實戰賽車本尊，專業後勤團隊也會同步來台進行現地組裝，並由持有FIA超級駕駛執照的專業賽車手，在台中市政府周邊封街進行燒胎、甩尾、飆速等動態演出，由於RB8搭載V8引擎，聲浪會比現行的V6動力更加激昂，將能在現場為車迷帶來視覺與聽覺的雙重震撼。

▲頑童MJ116為了製作宣傳新歌，日前也實地前往F1比賽感受現場氛圍，並以「噴香檳」作為創意發想。

除了精彩可期的動態演出外，Reb Bull也特別邀請頑童MJ116，為本次活動製作宣傳新歌「Champagne Shower」，3人以賽車手在頒獎台上噴灑香檳慶祝的動作為創意發想，並將會在活動當日登台演出與車迷同樂。

▲台中市長盧秀燕也親自進行了「PIT STOP」的換胎挑戰，以穩紮穩打的步調挑戰成功。

這次2024 Red Bull Showrun Taichung將在8月公開售票，預計有3萬名車迷能到場同樂，購票詳情稍晚公布；另外Red Bull也將陸續在6所大專院校、以及北中南3場巡迴舉辦線下競速活動，並在5／29至7／10期間舉辦線上挑戰，只要在7-11購買Red Bull能量飲料並完成挑戰，就有機會獲得VIP包廂、抽門票及周邊好禮等。