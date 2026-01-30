老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

▲外媒點名10款車型，在行駛16萬公里後故障率與維修支出明顯上升。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

在車價高漲、通膨壓力不斷的情況下，買車早已不只是比較外型與配備，更關乎長期持有成本，近期外媒《GOBankingRates》訪問了汽車維修部落格「Engine Rev Up」作者Jacob Carter，整理出在里程數突破10萬英里（約16萬公里）後，故障率與維修支出明顯上升的10款車型，讓消費者在購買前可以多加評估。

▲特斯拉Model S更換電池組需要高額的費用。（圖／資料照）

特斯拉Model S

卡特表示，特斯拉 Model S 以其令人印象深刻的加速性能和尖端技術而聞名，但更換電池組也需要高額的費用，且通常發生在行駛里程達到16萬公里左右或不久之後。

Nissan Altima

Nissan Altima是唯一上榜的日系車款，以其性能表現、舒適內裝和先進安全功能而聞名。然而卡特表示，許多Altima上配備的CVT無段變速箱容易出現過早故障，通常發生在行駛里程達到16萬公里後不久。這個問題會導致高昂的維修費用。

BMW 3系列

BMW 3系列是一款豪華緊湊型轎車，以其優異操控、高檔內裝和創新科技配備而聞名。然而據卡特稱，這些車的維護成本很高，相當一部分車輛在行駛里程達到16萬公里左右或之後不久，就需要進行引擎或電氣系統的維修。

Land Rover Discovery

卡特表示，雖然Land Rover Discovery是一款外型相當硬派的汽車，但卻因空氣懸吊、電氣故障和變速箱過早損壞等問題而聲名狼藉。

▲Fiat 500外型搶眼，但也因狹小的引擎室空間拉高維修成本。（圖／翻攝自Fiat）

Fiat 500

Fiat 500是一款小巧時尚的城市小車，以其歐式魅力和操控性而聞名，卻經常出現引擎故障，尤其是漏油，引擎室空間有限也導致了高昂的維修成本。

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler是一款具有代表性的越野休旅，以其堅固耐用的設計和卓越的越野性能而聞名，雖然能帶來極致的越野體驗，但也容易出現生鏽、轉向和懸吊系統故障等問題，需要進行維修。

Ford Fiesta

Ford Fiesta以其靈活的操控性和油耗表現而備受讚譽，因此成為都會通勤的熱門選擇。卡特表示，雖然它是一款經濟實惠的小型車，但這款車經常出現變速箱和電氣系統故障，反而會在維修費上踩坑。

▲克萊斯勒200在行駛里程數較低時就有很高的維修頻率。（圖／翻攝自Chrysler）

克萊斯勒200

克萊斯勒200是一款中型轎車，以流暢設計和舒適內裝而聞名，兼具時尚與實用性。卡特指出，克萊斯勒200在行駛里程相對較低的情況下，引擎、變速箱和電氣系統的維修頻率卻相當高。

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan對於那些追求美觀與舒適兼具的消費者來說，是一個極具吸引力的選擇。然而卡特指出，Tiguan也因變速箱故障頻傳而飽受詬病，這些故障往往在行駛里程超過16萬公里後不久就會出現，而且維修成本高昂。

Mini Cooper

Mini Cooper以其緊湊而獨特的設計而聞名，深受那些喜歡用獨特座駕彰顯個性的消費者的喜愛。然而據卡特稱，這款車一直飽受漏油、渦輪增壓器故障、懸吊系統和電氣系統問題等問題的困擾。