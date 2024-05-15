光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

▲KYMCO光陽舉辦Uno創世紀發表會，由董事長柯勝峯親自揭曉全新充換兩用車款、以及市場最優惠資費方案。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

國內機車大廠KYMCO光陽今（15）日舉辦Ionex Uno創世紀發表會，會中由光陽集團董事長柯勝峯親自揭曉了最新「充換兩用」方案，將台灣為主的換電方式、以及國際流行的充電方式合而為一，讓騎士可以依照自身需求彈性選擇能源補充方式，並在此基礎上推出數款新車，同時帶來單電池168、雙電池498、最高18個月騎到飽的資費方案，再次為電動機車市場帶來更震撼的重棒消息。

▲首波充換合一車型以「S Techno」打頭陣，不僅能同時提供充電與換電的能源補助方式，也帶來了手機遠端連接、以及多項配備的升級優化。

事實上在2023年米蘭車展的展外國際記者會上，光陽就曾展出過具備充電埠的Ionex車款，不過當時並未有太多著墨；在這次的Uno創世紀發表會上總算揭曉，騎士不只能使用便利高效的電池交換網路，也能透過旅充或公規充電站為愛車補充能源，柯勝峯也表示，光陽未來將會和民宿業者合作，在電池交換網路以外的地方建置充電站，同時也呼籲政府能加強推廣公共充電站，進一步加速電動機車的推廣。

▲有了全新的BMU電池計量模組後，除了帶來充換兩用外，現在騎士也能在手機上遠端查看車況，並進行個人化設定。

首波Uno創世紀車款為全新的S Techno，在S車系的基礎之上，裝入了備受期待的「BMU電池計量模組」，不僅能讓車款同時支援換電與充電的能源補充方式外，也終於有了智慧型手機連接功能，能提供車況快速診斷、遠端操控與查詢電量、個性化調整等功能，另外各車型也換上汽車級Class-D頭燈、18W PD TYPE-C充電埠，並將座高降低、加大開放式前置物空間，更具親和力與實用性，高階車型更提供了TCS循跡防滑功能，滿足進階玩家的需求。

▲S Techno是以先前的S7與S7R為基礎，除了針對舒適與空間進行優化外，高階車款更加入了TCS循跡防滑功能。

除了白牌車款外，柯勝峯也在活動中帶來全新橫跨小型到輕型級距車款「CoolOne酷玩」，透過單電池、65.5公斤超輕車身、2.0kW馬達、最高55km/h極速、73.5公斤超低座高等設定，讓有輕量代步需求的騎士可以輕鬆上手，就算是輕型車款，CoolOne酷玩也同樣提供了雙槍避震器、USB充電埠、LED照明、大容量開放置物空間等，日常使用更加便利。

▲全新單電池車款CoolOne酷玩橫跨小型到輕型級距，讓只有代步需求的騎士，也能享受到換電的便利性。

在推出新車的同時，柯勝峯也揭曉了全新充換合一資費方案，不僅以更直覺的「度kWh」計價，提供市場最優惠的資費方案外，而且針對過去「自行充電還要繳相同費用」的問題，Ionex則提供自行充電每度回饋30%，而且還能延續到次月折抵，讓自行充電更具經濟性；另外在先前推出「168哩多惠」資費後，柯勝峯今日再宣布推出限時資費方案，單電池168元、雙電池498元最高可享18個月騎到飽，詳情內容請洽光陽Ionex官網。

▲在這波新車發表的同時，光陽也帶來最新的資費優惠方案，單電池168元、雙電池498元可享最高18個月騎到飽。