KIA「小改款EV6」亮相！續航增加494km起、內裝科技大升級

▲KIA EV6小改款於南韓亮相，此次也升級電池容量、並針對內裝科技性進行優化，具有指紋辨識裝置、擴增實境導航功能等。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

KIA小改款EV6正式於南韓亮相，不僅內外觀小幅修飾，電池容量也加大，並與品牌新款車型一樣具有最新家族設計、指紋辨識裝置等，預計6月就會在南韓開賣。

此次小改款EV6的車頭變化明顯，在LED頭燈、LED日行燈造型上更與EV電動車家族看齊，同時前保桿、下氣壩也重新設計，提供19吋、20吋新款樣式輪圈，車尾則將LED尾燈橫貫，保有EV6的獨特識別。

▲EV6外觀也小幅修飾，具有更銳利的燈具造型、新輪圈樣式。



座艙部分變化最多，包括換上重新修改的曲面螢幕、雙幅式方向盤，並增添了指紋辨識功能，可讓駕駛不用鑰匙就能啟動車輛，並且也升級無線Apple Carplay／Android Auto。

另外，OTA遠端韌體更新也升級，除了先前可進行導航圖資更新外，現在也支援主要電子控制系統更新；其他還新增數位後視鏡、抬頭顯示器，並且與Genesis車型同樣具有擴增實境導航功能。

▲車內則採雙幅式方向盤、新曲面螢幕，並且增添指紋辨識裝置、擴增實境導航、增添OTA遠端韌體更新內容。



電動系統方面，小改款EV6皆升級84kWh鋰電池，取代原先的77.4kWh，使RWD後驅車型的續航表現來到494公里，並可支援350kW直流快充，18分鐘就能將電量從10%充到80%。

輸出上，小改款EV6單馬達後驅車型具225匹／35.7公斤米扭力，雙馬達全驅車型則是320匹／61.7公斤米扭力。原廠也重新優化懸吊阻尼，使其具有更好的舒適性。

▲小改款EV6入門就有225匹、494公里續航力，南韓售價自5,540萬韓幣起，折合新台幣約125萬。



目前小改款EV6已在南韓開賣，預計6月正式上市，其中入門Light售價自5,540萬韓幣（折合新台幣約125萬）起、Air版本約5,824萬韓幣（折合新台幣約131.5萬）、Earth版本為6,252萬韓幣（折合新台幣約141.2萬）、Earth GT-Line則是6,315萬韓幣（折合新台幣約142.6萬），台灣市場則最快在今年底前亮相。