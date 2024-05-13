保時捷新911油電跑車完成測試！紐柏林賽道單圈更快、5／28亮相

▲保時捷首款搭載油電系統的新一代911完成測試，確定在5／28線上發表。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）宣布首款搭載油電系統的911跑車完成測試，總計完成超過500萬公里測試里程。該車不僅是911車系首次搭載油電系統，具有燃油經濟性，同時在紐柏林賽道單圈成績上也較前代車型縮短8.7秒，預計將在5月28日進行全球線上發表。

保時捷911上市61年來首次搭載油電混合動力，該高性能油電系統提供更出色的動態表現，並經過各種極端路況測試，包括杜拜的高溫及北極圈的極寒環境，新911皆能成功克服，使保時捷工程與測試車手共完成超過500萬公里測試里程。

▲新911在紐柏林賽道單圈成績較前代車型縮短8.7秒，以7分16秒934完成。



賽道成績上，新款911在Jörg Bergmeiste車手測試下，以7分16秒934完成紐柏林賽道單圈成績，比前一代車型快了8.7秒。測試車除了配備標準公路輪胎外，也搭載過去數代車型選配的Aerokit空力套件，包括固定式擾流尾翼，可提供更多高速下壓力。保時捷也確認新一代911油電跑車將在5月28日進行線上全球發表。