▲最暢銷豪華電動休旅BMW iX將迎來小改款，預計明年3月就會亮相，圖為現行款xDrive40。（圖／資料照）



記者林鼎智／綜合報導

BMW「最暢銷豪華電動休旅」iX即將小改款！BMW電動車去年成長92%，其中iX電動休旅相當受歡迎，近日也被外媒捕獲到測試身影，預料小改款將在明年3月上市，不僅外型有些改變、電動動力與續航表現也會有所提升。

BMW iX招牌的巨大雙腎型水箱護罩予以保留，並且將增添Iconic Glow可發光功能，不同於其他旗艦車款如i7、X7的分離式頭燈，BMW iX將同樣具有銳利燈組，另外也換上新的日行燈設計、進氣壩及後視鏡造型。

▲BMW小改款iX維持碩大水箱護罩、並增添可發光功能，另外日行燈條也有改變，並且動力、續航會更好，車型命名也會向上提升。（圖／翻攝自Carscoops）



編成上，小改款iX也會有不同車型命名，新的iX xDrive45將取代xDrive40、xDrive60取代xDrive50，最強悍的車型也將從現行款的iX M60改為iX M70，代表所有iX的動力將提升、續航力也更好，從現行款的322匹-610匹，最高有望提升至與i7相同的650匹。

小改款BMW iX預料將在明年3月亮相，並以2026年式車型販售，BMW還可能同步帶來以Neue Klasse平台打造的i3、iX3，這兩款車型不久前都以概念車形式展演，將為BMW電動車陣容再帶來銷售表現。