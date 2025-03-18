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限量1980台！雷諾「最強電動車」亮相　超帥拉力風還有飄移模式

▲Renault 5 Turbo 3E。（圖／翻攝自Renault）

▲雷諾發表最強電動車Renault 5 Turbo 3E，該車採後驅雙輪轂馬達，具有525匹最大馬力。（圖／翻攝自Renault，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在去年概念車展演後，雷諾（Renault）也推出正式發表量產版「Renault 5 Turbo 3E」，該車採雙門雙座配置，與一般Renault 5 E-Tech的5門5座掀背不同，並且還有強悍動力，全球限量1,980台，預計2027年首批交付。

▲Renault 5 Turbo 3E。（圖／翻攝自Renault）

▲Turbo 3E外觀也向80年代的Renault 5 Turbo拉力賽車致敬，並且採雙座雙門來減輕車重。

為了向80年代的Renault 5 Turbo拉力賽車致敬，Renault 5 Turbo 3E採訂製鋁合金平台，並有著寬體外觀套件、搭配20吋輪圈，同時電動動力也採後軸輪轂馬達，每具功率達200kW，最大馬力為535匹，峰值扭矩可達489.5公斤米扭力，同時0-100km／h加速只要3.5秒，極速可達270km／h。

▲Renault 5 Turbo 3E。（圖／翻攝自Renault）

▲Renault 5 Turbo 3E搭載70kWh電池，全車僅1,450公斤，最大續航達400公里。

新Renault 5 Turbo 3E搭載70kWh電池組，最大續航達400公里，在800V架構下，可支援350kW快充，15-80%充電只要15分鐘就能完成。儘管電池容量、車體比一般Renault 5還大，但Turbo 3E全車僅重1,450公斤，因為原廠透過使用大量碳纖維材質、捨棄後座後門等進行減重。

▲Renault 5 Turbo 3E。（圖／翻攝自Renault）

▲Renault 5 Turbo 3E。（圖／翻攝自Renault）

▲目前原廠尚未公布售價，但預計在歐洲、中東、日本、澳洲販售，全球限量1,980台。

座賶方面，Renault 5 Turbo 3E也凸顯拉力賽車風格，車內配置垂直手煞車拉桿、防滾籠、6點式安全帶、桶形賽車座椅、Alcantara麂皮材質等，並提供飄移模式，充滿拉力賽車。目前Renault 5 Turbo 3E預計在歐洲、中東、日本、澳洲等市場開放預訂，售價尚未公布。

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