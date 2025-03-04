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3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

▲136萬！TOYOTA「bZ4X電動休旅」大降31萬　再送1萬元充電金。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA在本月針對新年式bZ4X開出136萬的心動價，無獨有偶賓士也針對旗下純電車款祭出優惠。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

為了拉高電動車銷售比重，TOYOTA與Mercedes-Benz賓士不約而同在3月祭出相當有感的新價格與促銷活動，前者主力車型大降31萬，後者則給出60期0利率方案與2年延長保固，另外恢復正常銷售的MG HS 1.5T車型，也在本月給出多元化的貸款優惠，讓準車主能在價格調整後還是能輕鬆入主。

TOYOTA

本月bZ4X新年式到港，開出136萬的「心動價」，並提供首年超低月付9,000元方案，在活動期間內以指定方式完成預選訂購，再加贈1萬元充電金禮遇。

▲3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保。（圖／翻攝自各車廠）

▲3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保。（圖／翻攝自各車廠）

除了電動車的有感降價外，3月入主RAV4、COROLLA ALTIS、YARiS CROSS以及COROLLA SPORT全車系，即可免費升級JBL音響揚聲器，再享最高80萬0利率；另外TOWN ACE也有優惠活動，入主廂型車及貨卡車限時免費送手機智聯影音系統及倒車影像系統，再享最高50萬50期0利率，最低月付1萬元輕鬆開回家；豪華商旅Granvia則祭出全車系最高150萬30期0利率方案。

Mercedes-Benz賓士

台灣賓士於3月祭出多項購車優惠，針對電動車款推出最高60期零利率方案，EQA與EQB月付僅需 20,000元起，EQE車系月付僅需 25,000元起，純電車款加贈2年延長保固並含1年乙式保險，；而都會車型如 A-Class、B-Class、CLA，指定車款享最高120萬40期零利率方案，並加贈1年延長保固。

▲3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保。（圖／翻攝自各車廠）

MG

3月針對HS 1.5T旗艦版與ZS 1.5L旗艦版推出「貸我走」專案，首年免付本金最低月繳1,228元起，另外有零利率或長期數等優惠貸款專案，並提供原廠電子後視鏡與配件金等多元購車優惠。

▲3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保。（圖／翻攝自各車廠）

Ford福特

3／31前Focus全車系享3萬元配件金，活動期間再抽紐柏林賽道體驗（價值9.3萬），Kuga全車系送3萬元配件金、3年免費升級預判系統專用導航圖資與5年原廠保固，Ranger Wildtrak則可享百萬48期0利率。

▲3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保。（圖／翻攝自各車廠）

Subaru

Subaru速霸陸在3月與戶外品牌MAMMUT長毛象跨界合作，邀請多位頂尖山岳達人進行巡迴主題講座，另外賞車試乘還能抽精品登山背包；車款優惠方面，Solterra純電休旅打出最低149.8萬，Corsstrek跨界休旅最低96.8萬起，Forester則是118.8萬起，各車款優惠價詳見下方表格。

▲3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保。（圖／翻攝自各車廠）

▲3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保。（圖／翻攝自各車廠）

Mazda馬自達

台灣馬自達推出限時購車優惠，於3月入主Mazda3／CX-30車系，可享有高額0利率與5年原廠保固。

▲3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保。（圖／翻攝自各車廠）

Suzuki

為慶祝Swift在台上市20周年，TAIWAN Suzuki特別準備「20周年專案」，除了有來店禮贈送聯名限量乖乖、試乘禮送乖乖聯名御守外，各車款也有豐富的優惠方案。

▲3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保。（圖／翻攝自各車廠）

中華三菱

為慶祝J Space上市開紅盤，本月購車享有12,000元原廠配件金，再享6年或16萬公里延長保固；本月入主Colt Plus輕鬆型享舊換新53.6萬起，本月領牌免費升級MIO WIFI行車記錄器＋三合一盲區偵測警示系統。其他車型優惠見下表。

▲3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保。（圖／翻攝自各車廠）

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