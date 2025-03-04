159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

▲Hyundai總代理南陽正式展開小改款IONIQ 5預接單，預售價自159.9萬起。（圖／翻攝自Hyundai）

記者張慶輝／綜合報導

Hyundai現代總代理南陽今（4）日宣布，正式在台展開小改款IONIQ 5與新年式IONIQ 6的預接單活動，兩者預售價均為159.9萬起，IONIQ 5此次小改款最大重點在於電池技術強化，使其續航力上升至662公里，IONIQ 6新年式的亮點則是在外型進化，帶來更加動感洗鍊的視覺效果。

小改款IONIQ 5／新年式IONIQ 6預售價

IONIQ 5

EV450：159.9萬

EV650：187.9萬（可加價12萬選配Premium尊榮套件）

IONIQ 6

EV400：159.9萬

EV600：182.9萬

小改款IONIQ 5提供2款車型選項，分別是EV450與EV650，在換上第4代鋰離子聚合物電池後容量皆有所提升，前者從58kWh上升至63kWh，後者則從77.4kWh上至84kWh，若以續航力來說，後者更是從原先的612公里一舉提升至662公里，且在充電邏輯改善之下，透過350kW快充僅需18分鐘就能從10%充電至80%，與過去表現並無二致。

▲IONIQ 5在此次小改款換上新世代電池，且配備也較先前更加豐富。（圖／翻攝自Hyundai）

除了電池技術進化外，小改款IONIQ 5的配備也更加豐富，升級了全新的IFS智慧動態頭燈照明系統，能自動調整照明範圍並動態遮蔽，減少對對向來車的眩光干擾；另一大重點配備則是RSPA2遙控停車輔助系統，能在駕駛離車的情況下，透過智慧鑰匙將車輛停入或駛出車位，在狹窄的停車場內上下車更加從容，更重要的是不需要額外花費數十萬就能享有。

▲IONIQ 6在新年式帶來了Night Package套件，整體姿態更加動感洗鍊。（圖／翻攝自Hyundai）

在純電轎跑IONIQ 6方面，這次則是帶來了Night Package夜幕外觀套件，共換上了霧黑廠徽、霧黑烤漆鋁圈、高亮黑外後視鏡、霧黑烤漆外觀飾板等元素，以此塑造出更具動感的視覺效果；車型則維持EV400與EV600兩種選擇，分別搭載53kWh與77.4kWh電池，搭配0.21Cd超低風阻係數，帶來高效且強悍的行駛表現。

▲前後的廠徽都改為消光黑處理，並且維持了0.21Cd的超低風阻係數。（圖／翻攝自Hyundai）