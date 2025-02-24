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129.9萬起！TOYOTA新年式Prius PHEV開賣　增手機無線充電小漲4000

▲129.9萬起！TOYOTA新年式Prius PHEV開賣　增手機無線充電小漲4000。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA總代理和泰正式開賣新年式Prius PHEV，建議售價129.9萬起。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA總代理和泰今（24）日宣布，Prius PHEV插電式油電車正式開賣，並開出129.9萬起的建議售價，雖然未像經銷商傳出的價格不變，而是較先前小漲4,000元，不過新年式各車型確實都新增了Qi智慧型手機無線充電裝置，增加了日常用車的便利性。

▲129.9萬起！TOYOTA新年式Prius PHEV開賣　增手機無線充電小漲4000。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲兩車型都在排檔座旁新增了Qi智慧型手機無線充電裝置，價格也都較先前小漲4,000元。（圖／翻攝自TOYOTA）

Prius PHEV在2025年式仍維持了旗艦版與鉑金版兩種車型，建議售價分別為129.9萬與137.9萬，均較去年小漲了4,000元，兩車型也都在排檔座旁新增了Qi智慧型手機無線充電裝置，且與大部分常見的平台式不同，而是巧妙的整合在置物槽當中，能有效避免高速過彎或急加減速時手機飛出，搭配原先就標配的無線Apple CarPlay與Android Auto，能完全擺脫傳輸線的束縛。

▲129.5萬起！TOYOTA全新油電車PRIUS PHEV上市　可跑97KM不吃油。（圖／記者張慶輝攝）

▲新年式車型的外觀與內裝都維持不變。圖為2024年式車型。（圖／資料照）

在Qi智慧型手機無線充電裝置以外，新年式Prius PHEV的外觀與內裝都維持不變，有著動感的低重心流線外型，搭配19吋雙色切削鋁圈、C型頭燈與貫穿尾燈，營造如轎跑般的視覺感受；車內則採中島式座艙設計，並標配有環艙氣氛燈、紋理飾板等，同時在7吋全彩數位儀表與9吋Drive+ Line主機的加持下，帶來符合時下消費者需求的科技感。

▲129.5萬起！TOYOTA全新油電車PRIUS PHEV上市　可跑97KM不吃油。（圖／記者張慶輝攝）

▲動力維持2.0升引擎搭配第5代插電式油電系統，能實現97公里的純電續航力。圖為2024年式車型。（圖／資料照）

動力維持2.0升引擎搭配第5代Plug-in Hybrid System插電式油電系統，綜效馬力達223匹，6.7秒即可加速破百，搭配容量高達13.6kWh的電池，能實現97公里的純電續航力，並能透過常見的J1772規格、或家用110V插座充電，長途行駛時則能發揮其油電車的特性，完全不需擔心里程焦慮，安全防護上則有TOYOTA Safety Sense 3.0智動駕駛輔助系統，提供全速域ACC、LTA車道循跡輔助、PCS預警防護等功能。

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