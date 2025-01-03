快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

▲MG公布全品牌2025年出廠新售價，HS車系漲幅在2.4萬到3萬不等。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

MG今（3）日於官網宣布，2025年出廠新車價格將全面調漲，其中最熱賣的HS中型休旅全車系漲幅在2.4萬至3萬不等，ZS跨界休旅則為2萬元，至於MG4電動車目前仍採預購接單，在自製率未達要求之前沒有交期，MG也承諾以成交訂單交易條件維持不變，且提供無條件退訂機制。

▲除了HS全車系漲價2.4萬至3萬不等外，ZS也調漲2萬。（圖／翻攝自MG官網）

MG於官網的最新公告指出，2024年12月底之前出廠的HS與ZS將維持原價，不過數量有限售完為止，之後2025年起出廠的車輛都將採新價格販售；另外公告中也特別提到，HS的2.0T與PHEV、以及ZS都採限量接單，且持續推動自製率提升計畫中，僅有HS 1.5T沒有相關備註，合理判斷MG優先將量大的車型提前對應新制要求，以求快速恢復交車動能。

▲ZS本身售價就低，也是此次漲價幅度最小的車型。（圖／資料照）

若細看此次漲價幅度，也能發現量體最大的HS 1.5T漲價幅度控制在2.4萬，新價格為93.9萬，而2.0T與PHEV動力則都漲了3萬，新售價分別為109.9萬與124.9萬；至於跨界休旅的ZS漲價幅度最小，僅漲了2萬來到76.9萬，考量到本身售價就低，這樣的決策也是合情合理，另外各車型也都還有推出多種輕鬆入主優惠，以期減少漲價造成的衝擊。

▲MG4目前維持預購接單，暫時沒有交期，即使下訂了也能無條件退訂。（圖／資料照）

至於電動車MG4方面，無論是單馬達的旗艦版、還是雙馬達的XPOWER版，目前都維持預購接單，暫時沒有交期，也沒有新出廠的建議售價，MG除了承諾會以成交訂單交易條件維持不變，且在車輛尚未進入生產排程之前，都提供無條件退訂機制，讓消費者能夠安心。