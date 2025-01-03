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台灣KIA「連2年銷量破萬」再創新高！Sportage休旅、卡旺帶頭衝

▲KIA 2024銷量新高 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA 2024銷量再創新高，去年共賣出10,222輛，連續2年銷量突破1萬輛大關。（圖／翻攝自KIA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KIA台灣森那美起亞公布2024年成績！去年KIA共在台賣出10,222輛，超越2023年首度破萬（10,188輛）佳績，不僅逆勢成長，更達成連續2年銷售破萬、再創新高紀錄。

其中，台灣最受歡迎的KIA車款為Sportage，去年共賣出4,599台，商用車卡旺也大幅成長40%，共賣出2,248輛創銷售新高。另外2024年第4季甫上市的Sorento、Carnival也表現亮眼，分別接單突破600張、700張。

▲KIA 2024銷量新高 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA商用車中，卡旺也創下銷量新高，去年共賣出2,248輛，成長40%。

為慶祝KIA 2024年銷量創下佳績，台灣森那美起亞1月也推出多項購車優惠，入主Stonic可享60萬0利率、總價值20,000元潮旅尊享方案；Sportage則提供80萬0利率、50000元潮旅尊享方案。電動車KIA EV6／EV6 GT提供高額0利率或低月付8,888優惠，再享逾12萬配件，包括V2L車外電源分享、11kW家用充電設備、U-Power 3年3萬公里免費快充等。

KIA台灣森那美起亞即日起至1／24止也推出冬季健檢活動，回廠即提供車輛綜合20項檢查並贈送KIA紅包袋，一次購買4條指定品牌輪胎即享有85折優惠與輪胎安心保。

▲KIA 2024銷量新高 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA 2024銷量新高 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA 一月購車優惠。

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關鍵字：汽車銷量KIA森那美起亞Sportage卡旺成長促銷EV6休旅商用車

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