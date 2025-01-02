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台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

▲最後3台Infiniti Q50完售，告別台灣市場！（圖／翻攝自Infiniti）

▲最後3台Infiniti Q50完售，告別台灣市場！（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

2025新年才剛開始就要告別經典的日系轎跑，從去年開始就預告所剩不多的Infiniti Q50，如今官網已宣告Infiniti Q50完售下架，隨著Q50離開台灣市場，品牌只剩下3款休旅可選！

▲最後3台Infiniti Q50完售，告別台灣市場！（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti Q50階段性任務結束，海外、台灣相繼退場。

由於海外Infiniti Q50停產，加上並無後繼車款規劃，全球Infiniti Q50相繼停售，日前台灣只剩下3輛限定白車色的Infiniti Q50，也在近期銷售一空，台灣品牌另表示，「感謝所有車主對品牌的喜愛與支持，Q50 已完成在台灣的銷售歷程，為車主帶來豐富的駕馭樂趣，並成為生活中的珍貴回憶。我們期待未來以全新動力的車型，繼續為您提供卓越的駕駛感受與創新科技。請持續關注我們的最新動態！」

▲最後3台Infiniti Q50完售，告別台灣市場！（圖／翻攝自Infiniti）

▲台灣官網只剩下Q50、QX55、QX60等3款休旅。

Infiniti Q50最早於2014的北美登場，鎖定BMW 3 Series、賓士C-Class、LEXUS IS等競爭對手，血脈DNA來自大名鼎鼎的Nissan Skyline車系，但在久未更新情況下，加上休旅車熱潮夾擊，讓日系豪華轎跑少了經典1員。

Infiniti Q50在同級更是罕見的存在，其搭載3.0升V6渦輪，擁有300匹最馬力，在價格、動力上突顯Q50的高CP值，而任務結束退場的Infiniti Q50，目前台灣品牌陣容僅有Q50、QX55、QX60等休旅車。

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關鍵字：InfinitiQX60SUV休旅車豪華7人座跨界休旅V6引擎Q60停產跑車QX50Q50

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