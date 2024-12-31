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Smart「台灣註冊全新中型休旅」曝光！對手鎖定特斯拉Model Y

▲Smart悄悄在台灣完成註冊。（圖／翻攝自經濟部智慧財產局）

▲Smart悄悄在台灣完成註冊。（圖／翻攝自經濟部智慧財產局）

記者徐煜展／綜合報導

台灣許久不見的Smart品牌增添回歸可能，日前海外剛發表的Smart #5全新電動休旅，悄悄出現在智慧財產局完成註冊，其尺碼產品特性無疑是針對特斯拉Model Y而來！

▲Smart悄悄在台灣完成註冊。（圖／翻攝自經濟部智慧財產局）

▲Smart後續轉由大陸吉利主導，因此新世代產品都未曾導入台灣。

過去由台灣賓士銷售的Smart品牌，後續轉變成大陸吉利汽車主導，雖說轉型成電動車品牌，但由於產地、製造都在大陸地區，加上台灣禁止大陸汽車整車進口販售，讓Smart悄悄在台灣消失匿跡。

▲Smart悄悄在台灣完成註冊。（圖／翻攝自經濟部智慧財產局）

▲Smart悄悄在台灣完成註冊。（圖／翻攝自經濟部智慧財產局）

▲Smart #5全新電動休旅海外於今年8月發表。

Smart轉型成電動車品牌後，其產品與過去小車形象大不同，尤其在台灣完成註冊的Smart #5全新電動休旅，尺碼級距鎖定競爭激烈的一級戰區，4,705 x 1,920 x 1,705 mm長寬高，軸距則為 2,900 mm與特斯拉Model Y接近，該級距可是有一連串的強敵競爭對手。

在台灣送測的單位為「浙江智馬達智能科技有限公司」，其實也是戴姆勒與大陸吉利汽車合資的旗下產業，若未來真的有望來台銷售，勢必也得先克服今年針對大陸汽車實施的零件自製率。

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關鍵字：smart電動車休旅車吉利Volvo賓士特斯拉Model Y

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