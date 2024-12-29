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Hyundai Ioniq 5「寫下電動車海拔落差紀錄」！高低差達5802公尺

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai Motor 日前宣布旗下電動車 Ioniq 5 成功挑戰「電動車最大海拔落差」金氏世界紀錄，展現其卓越的技術與耐用性。該挑戰由 Evo India 團隊駕駛 Ioniq 5，經歷 14 天、超過 4,900 公里的旅程，從海拔 5,799 公尺的印度烏姆林拉山口 (Umling La) 出發，抵達位於海平面以下 3 公尺的喀拉拉邦庫塔納德 (Kuttanad)，創下 5,802 公尺的海拔落差紀錄。

Hyundai Ioniq 5 創造電動車海拔落差新紀錄

Hyundai Ioniq 5 創造電動車海拔落差新紀錄

此項挑戰橫跨印度多樣化的地形與極端氣候，從喜馬拉雅山區的冰天雪地到喀拉拉濕熱的沿海地區，全面檢驗了 Ioniq 5 的性能與耐用性。作為標準量產車，Ioniq 5 不僅在長程續航和能源效率上表現出色，亦證明其在惡劣環境中的適應能力。

Hyundai Ioniq 5 創造電動車海拔落差新紀錄

Hyundai Ioniq 5 創造電動車海拔落差新紀錄

Hyundai Motor India 董事總經理 Unsoo Kim 表示：「Ioniq 5 此次的成功，印證了品牌在創新與可持續發展上的堅持。我們將繼續推動電動車技術，實現人類進步的願景。」Ioniq 5 的成就再度鞏固其在電動車市場的領導地位，成為兼具性能、安全與科技的代名詞。

台灣市場方面，Hyundai 總代理南陽實業於於 2022 年正式導入 Ioniq 5，目前共提供 EV400 (159.9 萬起)、EV600 (187.9 萬起)、EV600 Performance (207.9 萬起) 以及高性能的 N (264.9 萬起) 等車型。近日，更宣布將進一步強化其高壓電池保固政策，無論是新舊車主皆享有高壓電池長達 8 年或 160,000 公里的保固服務 (以先到者為準)，保固期內保險或自費維修更換之高壓電池保固期限比照原車高壓電池保固到期日。若車輛已過原車高壓電池保固期限而保險或自費維修更換時，高壓電池保固期限將同售服零件提供 1 年或 20,000 公里 (先到者為準) 保固。

Hyundai Ioniq 5 創造電動車海拔落差新紀錄

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代Ioniq5電動車汽車新車海拔落差金氏世界紀錄

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