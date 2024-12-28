Skoda Enyaq「榮獲歐洲電動休旅銷售冠軍」！刷新上市以來最佳紀錄

圖文／7Car 小七車觀點

繼 2020 年 9 月稍早，VAG 集團旗下捷克品牌 Škoda 首款純電處女作 - Enyaq iV 正式於捷克布拉格問世，並於 2022 年相繼發表斜背跑旅車型 Enyaq Coupé iV 與 Enyaq Coupé RS 性能車型後，如今則再創市場新紀錄。Škoda 近日宣布根據歐盟執委會 - 歐洲替代燃料觀察站「European Alternative Fuels Observatory（EAFO）」2024 年 10 月最新數據顯示，10 月 Enyaq 車系於歐洲市場單月銷量達 10,087 輛，年增幅高達 44%，刷新上市以來最佳紀錄。該佳績不僅奠定 Enyaq 車系在競爭激烈的歐洲電動車市場地位，更成為非豪華品牌電動車的年度銷售冠軍與品牌電動化戰略下的典範之作。

Škoda Enyaq 作為創廠 125 年的首款純電動車款，採用集團全新 MEB 平臺打造，並依然採用歐洲原裝進口型式。外觀上承襲當代 Škoda 家族設計風格，整體線條銳利而顯眼，頭燈採用 LED 設計，保險桿上方飾蓋施以彷若燃油車型的直瀑式設計，外框採用黑色點綴，下氣壩運用蜂巢紋路手法，車側後視鏡底座安置於門板上方，B 柱後採用流線的斜背造型，風阻係數自標準版本的 0.27Cd 降至 0.234Cd；尾門中央擁有 ŠKODA 字樣。值得一提的是，Enyaq Coupe 採斜背式設計的身形是目前同級少見的車型，除了擁有極為動感的造型曲線與身段，其風阻係數更僅有 0.23Cd。

內裝方面，Škoda Enyaq 車系承襲 Škoda 品牌一貫的高度環保的特徵，在車艙鋪陳上大量採用羊毛、棕櫚葉及回收寶特瓶等永續材料製作，並配置 5.3 吋數位儀錶板及 13 吋中控台多媒體觸控螢幕搭配 Touch Slider 數位觸控列，也搭載抬頭顯示器、KESSY GO 免鑰匙系統、LED 座艙氣氛燈及雙區恆溫空調等，原廠宣稱收納機能承襲 Škoda 聰明而便利的傳統。而在 RS 車型則升級多項豪華與運動化配備，包括：RS 專屬運動化桶型真皮跑車座椅(RS 專屬灰色縫線/打孔透氣皮質、RS 專屬黑色車內頂篷、RS 專屬油門/煞車金屬踏板、碳纖維儀表台與車門板裝飾、RS 專屬飛梭滾輪多功能跑車三幅式方向盤(HOD 電容感應附電熱、動能回收增減撥片、音響/電話控制)、漸進式轉向輔助功能(Progressive Steering)、彩色 HUD 投影式抬頭顯示器(+AR 實境擴增功能)、Canton 音響系統(附 12 支喇叭)、前/後座椅電熱功能以及織布腳踏墊 RS 專屬灰色絨面革滾邊等多項運動化配置。

動力配置方面，Škoda Enyaq 採用福斯集團專為電動車所開發出的 MEB 電動車模組化平臺，全車系均搭載容量高達 82kWh 的高壓電池模組（實際可用容量 77kWh），其最高支援 175kW 的 DC 快充功率，僅需約 28 分鐘即可將電量從 10% 快速充至 80%。動力系統方面，搭載最新的 APP550 電動馬達，Enyaq 85 採後輪驅動單馬達設定，擁有 286hp 最大馬力與 55.6 公斤米峰值扭力輸出，0-100 公里/小時加速僅需 6.7 秒；至於 Enyaq RS 則採用全時四輪驅動雙馬達配置，最大輸出更是高達 340hp 與 55.6 Nm，0-100 公里/小時加速僅需 5.5 秒。

國內市場方面，繼 2020 年 9 月 Enyaq 車系於海外市場推出後，歷經 1 年之久 Škoda Taiwan 選於 2023 年 9 月舉辦 「Škoda Enyaq iV 媒體遇見會」，首度在台展出 Enyaq 與 Enyaq Coupé 兩種車型，並宣告著 Enyaq iV 即將於不久後未來正式登台。2024 年 8 月 1 日，歷經原廠層層熱身及預告後，終正式展開 Enyaq / Enyaq Coupe 預售活動，首波導入 85 及 RS 性能版雙動力規格，並計畫提供 Enyaq 85 / Enyaq Coupe 85 共 130 輛、Enyaq Coupe RS 130 輛，共計僅 260 輛配額。其各車型限量回饋預售價分別為 Enyaq 85（新臺幣 163.8 萬元起）、Enyaq Coupe 85（新臺幣 171.8 萬元起）和 Enyaq Coupe RS（新臺幣 198.8 萬元起）。本站 7Car<小七車觀點>於今年 (2024) 8 月稍早有受 Škoda Taiwan 邀約，先行針對 Enyaq Coupé RS 車型進行一日的試駕體驗，對此有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]。