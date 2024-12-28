ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Skoda Enyaq「榮獲歐洲電動休旅銷售冠軍」！刷新上市以來最佳紀錄

圖文／7Car 小七車觀點

繼 2020 年 9 月稍早，VAG 集團旗下捷克品牌 Škoda 首款純電處女作 - Enyaq iV 正式於捷克布拉格問世，並於 2022 年相繼發表斜背跑旅車型 Enyaq Coupé iV 與 Enyaq Coupé RS 性能車型後，如今則再創市場新紀錄。Škoda 近日宣布根據歐盟執委會 - 歐洲替代燃料觀察站「European Alternative Fuels Observatory（EAFO）」2024 年 10 月最新數據顯示，10 月 Enyaq 車系於歐洲市場單月銷量達 10,087 輛，年增幅高達 44%，刷新上市以來最佳紀錄。該佳績不僅奠定 Enyaq 車系在競爭激烈的歐洲電動車市場地位，更成為非豪華品牌電動車的年度銷售冠軍與品牌電動化戰略下的典範之作。

Škoda Enyaq 作為創廠 125 年的首款純電動車款，採用集團全新 MEB 平臺打造，並依然採用歐洲原裝進口型式。外觀上承襲當代 Škoda 家族設計風格，整體線條銳利而顯眼，頭燈採用 LED 設計，保險桿上方飾蓋施以彷若燃油車型的直瀑式設計，外框採用黑色點綴，下氣壩運用蜂巢紋路手法，車側後視鏡底座安置於門板上方，B 柱後採用流線的斜背造型，風阻係數自標準版本的 0.27Cd 降至 0.234Cd；尾門中央擁有 ŠKODA 字樣。值得一提的是，Enyaq Coupe 採斜背式設計的身形是目前同級少見的車型，除了擁有極為動感的造型曲線與身段，其風阻係數更僅有 0.23Cd。

內裝方面，Škoda Enyaq 車系承襲 Škoda 品牌一貫的高度環保的特徵，在車艙鋪陳上大量採用羊毛、棕櫚葉及回收寶特瓶等永續材料製作，並配置 5.3 吋數位儀錶板及 13 吋中控台多媒體觸控螢幕搭配 Touch Slider 數位觸控列，也搭載抬頭顯示器、KESSY GO 免鑰匙系統、LED 座艙氣氛燈及雙區恆溫空調等，原廠宣稱收納機能承襲 Škoda 聰明而便利的傳統。而在 RS 車型則升級多項豪華與運動化配備，包括：RS 專屬運動化桶型真皮跑車座椅(RS 專屬灰色縫線/打孔透氣皮質、RS 專屬黑色車內頂篷、RS 專屬油門/煞車金屬踏板、碳纖維儀表台與車門板裝飾、RS 專屬飛梭滾輪多功能跑車三幅式方向盤(HOD 電容感應附電熱、動能回收增減撥片、音響/電話控制)、漸進式轉向輔助功能(Progressive Steering)、彩色 HUD 投影式抬頭顯示器(+AR 實境擴增功能)、Canton 音響系統(附 12 支喇叭)、前/後座椅電熱功能以及織布腳踏墊 RS 專屬灰色絨面革滾邊等多項運動化配置。

動力配置方面，Škoda Enyaq 採用福斯集團專為電動車所開發出的 MEB 電動車模組化平臺，全車系均搭載容量高達 82kWh 的高壓電池模組（實際可用容量 77kWh），其最高支援 175kW 的 DC 快充功率，僅需約 28 分鐘即可將電量從 10% 快速充至 80%。動力系統方面，搭載最新的 APP550 電動馬達，Enyaq 85 採後輪驅動單馬達設定，擁有 286hp 最大馬力與 55.6 公斤米峰值扭力輸出，0-100 公里/小時加速僅需 6.7 秒；至於 Enyaq RS 則採用全時四輪驅動雙馬達配置，最大輸出更是高達 340hp 與 55.6 Nm，0-100 公里/小時加速僅需 5.5 秒。

國內市場方面，繼 2020 年 9 月 Enyaq 車系於海外市場推出後，歷經 1 年之久 Škoda Taiwan 選於 2023 年 9 月舉辦 「Škoda Enyaq iV 媒體遇見會」，首度在台展出 Enyaq 與 Enyaq Coupé 兩種車型，並宣告著 Enyaq iV 即將於不久後未來正式登台。2024 年 8 月 1 日，歷經原廠層層熱身及預告後，終正式展開 Enyaq / Enyaq Coupe 預售活動，首波導入 85 及 RS 性能版雙動力規格，並計畫提供 Enyaq 85 / Enyaq Coupe 85 共 130 輛、Enyaq Coupe RS 130 輛，共計僅 260 輛配額。其各車型限量回饋預售價分別為 Enyaq 85（新臺幣 163.8 萬元起）、Enyaq Coupe 85（新臺幣 171.8 萬元起）和 Enyaq Coupe RS（新臺幣 198.8 萬元起）。本站 7Car<小七車觀點>於今年 (2024) 8 月稍早有受 Škoda Taiwan 邀約，先行針對 Enyaq Coupé RS 車型進行一日的試駕體驗，對此有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaEnyaqRSCoupe電動車休旅車SUV汽車新車歐洲暢銷銷售冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

最新文章

Skoda電動休旅Enyaq獲歐銷售冠軍2024-12-28

俄羅斯車廠神級越野休旅47年沒改款2024-12-28

限量40台Land Rover休旅1月登台2024-12-28

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表2024-12-28

「TOYOTA入門小車」推新油電2024-12-28

【周焦點】國產休旅80萬有找　新RAV4現身2024-12-28

蔚來汽車全新子品牌螢火蟲問世2024-12-27

行競科技與ENEOS簽合作意向書2024-12-27

Gogoro聖誕節唱歌車主喊這類人別買2024-12-27

愛快羅密歐33 Stradale限量33台2024-12-27

熱門文章

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身2024-12-27

【周焦點】國產休旅80萬有找　新RAV4現身2024-12-28

「TOYOTA入門小車」推新油電2024-12-28

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表2024-12-28

好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了2024-12-27

限量40台Land Rover休旅1月登台2024-12-28

俄羅斯車廠神級越野休旅47年沒改款2024-12-28

Skoda電動休旅Enyaq獲歐銷售冠軍2024-12-28

Nissan、HONDA合作「新7人座MPV」2024-12-27

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身2024-12-03

相關新聞

俄羅斯車廠「神級越野休旅47年沒改款」！Lada再推Niva運動化新車型

俄羅斯車廠「神級越野休旅47年沒改款」！Lada再推Niva運動化新車型

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表！空間氣勢更勝Outlander

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表！空間氣勢更勝Outlander

瞄準電動MINI！蔚來汽車「全新子品牌螢火蟲」首款同名作品問世　

瞄準電動MINI！蔚來汽車「全新子品牌螢火蟲」首款同名作品問世　

行競科技攜手日本石油廠「簽下合作意向書」！加速電動車＆儲能發展

行競科技攜手日本石油廠「簽下合作意向書」！加速電動車＆儲能發展

限量33台！愛快羅密歐「純種跑車33 Stradale」生產完成準備開始交車

限量33台！愛快羅密歐「純種跑車33 Stradale」生產完成準備開始交車

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身！外觀、內裝大改造明年1月登場

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身！外觀、內裝大改造明年1月登場

【周焦點】國產中型休旅80萬有找　全新RAV4現身　國產電動車明年見

【周焦點】國產中型休旅80萬有找　全新RAV4現身　國產電動車明年見

「TOYOTA入門小車」推新油電！1.5升動力油耗上看30km／L

「TOYOTA入門小車」推新油電！1.5升動力油耗上看30km／L

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表！空間氣勢更勝Outlander

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表！空間氣勢更勝Outlander

最高罰9600元！好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了

最高罰9600元！好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了

預售730萬起！Land Rover「限量40台超豪華性能休旅」預告1月登台

預售730萬起！Land Rover「限量40台超豪華性能休旅」預告1月登台

俄羅斯車廠「神級越野休旅47年沒改款」！Lada再推Niva運動化新車型

俄羅斯車廠「神級越野休旅47年沒改款」！Lada再推Niva運動化新車型

Skoda Enyaq「榮獲歐洲電動休旅銷售冠軍」！刷新上市以來最佳紀錄

Skoda Enyaq「榮獲歐洲電動休旅銷售冠軍」！刷新上市以來最佳紀錄

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366