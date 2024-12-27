瞄準電動MINI！蔚來汽車「全新子品牌螢火蟲」首款同名作品問世　

圖文／7Car 小七車觀點

Nio (蔚來汽車) 積極佈局全球電動車市場，日前還發表了旗下全新的子品牌螢火蟲 (Firefly)，使得蔚來擁有三個定位不同市場的品牌，其中蔚來將聚焦高級市場，另一個子品牌樂道 (Onvo) 則主打一般家用車市場，至於這次新成立的螢火蟲則是主打都會型智慧小車市場。

▲Nio (蔚來汽車) 發表了旗下全新的子品牌螢火蟲 (Firefly)，並釋出同名首款作品。

全新的子品牌螢火蟲 (Firefly) 首款新車便是一款同名的五門掀背電動車，不僅會在中國大陸市場販售，還預計在 2025 上半年進入歐洲市場。目前官方已經在中國大陸市場開始接單，接單價從 14.88 萬人民幣起跳，預計 2025 年 4 月開始交車。

Nio 蔚來並未在官方發表活動上正式透露全新螢火蟲的詳細規格，但有不少外媒指出其將搭載蔚來汽車的快速換電技術，有望在中國大陸市場透過換電的方式補充能源，省去充電的時間。另外蔚來還表示螢火蟲在歐洲市場瞄準的競爭對手將會是純電版 MINI Cooper，以及 smart #1 等對手，預期是主打高級都會精品小車的路線。

據官方介紹，螢火蟲具備精巧的車身尺碼，並擁有 4.7 米的迴轉半徑，可以在狹窄的彎道巷道當中輕鬆迴轉，對於歐洲地區的都會區或鄉村相當友善，同時官方還展示了其搭載的駕駛輔助等科技配備；機能性上，將第二排座椅傾倒後，車尾的行李廂空間可拓展至 1,250 公升。

安全性方面，蔚來強調螢火蟲經過 C-NCAP 撞擊測試當中獲得五顆星評價，車身主結構採用了高達 83.4% 的高強度鋼材打造，最多可承受 35,700Nm 的抗扭，是同級對手當中表現最好的一款產品，搭配完整的半自動駕駛輔助系統以及 9 具氣囊，可以滿足消費者對於安全性的期待。