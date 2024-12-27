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賓士新AMG GT 63跑車「750匹改裝套件問世」！0-100KM加速只要2.9秒

圖文／7Car 小七車觀點

德國高性能改裝廠 Brabus 日前於官方網站宣布正式推出全新動力與個性化升級方案，針對 Mercedes-AMG GT 63 雙門跑車進行全面強化，推出 Brabus 750 性能套件。透過 Brabus PowerXtra B40S-750 動力提升，將使 GT 63 最大動力輸出一舉突破至 552kW，0~100km/h 加速所短至 2.9 秒即可完成。搭配上碳纖維空力套件與專屬內裝設計，將使 GT 63 不僅更具速度魅力，亦在個性化與細節上達到全新高度。

Brabus 為 GT 63 提供了一系列空力套件，採用源自一級方程式賽車的碳纖維材質打造，不僅輕量化，更具耐用性。全新設計的前擾流板強調車頭的運動感，並降低高速行駛時的前軸升力；後擾流板與整合擴散器的後包圍則提升了穩定性，同時讓車尾展現更強烈的動感氣息。所有外觀套件可選高光或霧面碳纖維，甚至可依照車主需求進行專屬噴塗，充分展現個性化特色。

此外 Mercedes-AMG GT 63 的全新個人化方案還包括一系列量身訂製的高階輪圈。Brabus 將提供品牌專屬的 Monoblock Z “PLATINUM EDITION” 十輻式鍛造輪圈，前輪尺寸為 21 吋(10.5Jx21)，後輪則為 22 吋(12Jx22)，其採用先進的鍛造和 CNC 加工技術製造而成，兼具輕量化與高強度，並搭配運動型彈簧將車身降低 25 毫米，以強化低重心帶來的操控表現。

Brabus 在內裝上也下足功夫，提供 Mercedes-AMG GT 63 多項專屬配件，包括發光迎賓踏板、鋁製踏板墊、高品質地板保護套等，同時可選裸露碳纖維踏板墊，讓內裝氛圍更具科技感。針對高端需求，Brabus 亦提供全套 Masterpiece 客製化皮革設計方案，從座椅到行李箱墊，均可根據客戶喜好量身訂製，實現極致品味。

動力配置方面，Brabus 750 套件針對 Mercedes-AMG GT 63 所搭載的 4.0 升雙渦輪增壓 V 型 8 缸汽油引擎進行升級，透過兩個專門開發的 Brabus 渦輪增壓器取代原先原廠的標準配置，讓最大動力輸出一舉提升至 552kW（750hp）、峰值扭力則高達驚人的 900Nm，將車輛由靜止加速至 100km/h 僅需時 2.9 秒即可完成。電子限速則設定於 315km/h。此外，Brabus 還提供  PowerXtra B40-650hp 的升級套件，可使車輛獲得 478kW/650hp 與 850Nm 的最大動力輸出，以滿足不同客戶需求。

而全新設計的不銹鋼運動型排氣系統搭配四個碳纖維環繞尾管，不僅進一步提升引擎動力輸出，還能透過電子閥門在「低調模式」與充滿激情的 V8 音浪間自由切換，讓車主擁有全方位的聲音體驗。

Brabus 自 1977 年建廠至今已滿 47 年，原先以改裝 Mercedes-Benz 以及 Mercedes-AMG 車款而聞名，後來也有針對 Smart、Maybach 以及 Rolls-Royce 等品牌產品進行改造，同時還有專門修復骨董車的 Brabus Classic 部門。國內由三一國際擔任總代理，販售如 Brabus Rocket 900、800 Adventure XLP、G 800、S650 Pullman 等多量稀有車款，為層峰消費族群提供更極端的坐駕選擇。

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