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快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

▲台北車展／Peugeot 208掀背＆2008休旅同步亮相　歐洲都還沒賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲尚騰汽車管理團隊將正式加入寶嘉聯合，未來可望導入Jeep、Alfa Romeo與RAM等品牌。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

尚騰汽車集團與寶嘉聯合今（2）日正式宣布，尚騰的管理團隊將加入寶嘉聯合，也就是Peugeot寶獅與Citroen雪鐵龍目前在台代理商，該項變動將於12／6生效，此兩個品牌隸屬Stellantis集團旗下，在聲明中也指出，新團隊可望導入Jeep吉普、Alfa Romeo愛快羅密歐與RAM等品牌，為台灣車市帶來全新氣象。

▲台南保時捷都會概念店開幕。（圖／記者林鼎智攝）

▲尚騰汽車集團執行長吳睿弘可說是集團快速發展的重要推手，先前已陸續成立Porsche保時捷、KIA、Skoda等經銷據點，並取得大鵬灣國際賽道經營權。（圖／資料照）

尚騰汽車集團執行長吳睿弘在聲明中表示，此次管理團隊交接，將為Peugeot與Citroen在台營運創造新成長與新契機，並繼續強化品牌地位；Stellantis東南亞區營運長Daniel Gonzalez則指出，尚騰汽車集團完全獲得Stellantis支持與信賴，並表示目前正持續評估台灣市場，計畫在2025年與新團隊一起導入旗下品牌，包括Jeep吉普、Alfa Romeo愛快羅密歐與RAM等。

▲▼Alfa Romeo Stelvio。（圖／翻攝自Alfa Romeo）

▲Alfa Romeo愛快羅密歐（上圖）、Jeep吉普與RAM雖然目前國內沒有正式代理，但一直都有死忠玩家支持。（圖／資料照）

寶嘉聯合自2007年起取得Peugeot在台代理權，而後於2014年又取得同集團Citroen的代理權；尚騰汽車集團則是近年崛起的新秀，在陸續成立Porsche保時捷、KIA、Skoda等經銷據點，並取得大鵬灣國際賽道經營權後，現在進一步攜手寶嘉聯合成為Stellantis集團在台代理，聲勢水漲船高。

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