230萬！Lexus「RZ 450e電動休旅」推限量旗艦版　配備升級大降49萬

▲Lexus總代理和泰推出RZ 450e旗艦版，限量100台優惠價230萬。（圖／翻攝自Lexus）

記者張慶輝／綜合報導

Lexus總代理和泰今（14）日推出RZ 450e電動休旅旗艦版，並開出限量100台優惠價230萬元，較先前一般版的279萬有感下修49萬，而且從內到外還享有多項配備升級，另外交車再送2萬元充電金，以超有誠意的滿滿牛肉吸引消費者入主品牌純電旗艦。

▲全景式天窗導入一鍵霧化功能，能快速調節採光與視野。（圖／翻攝自Lexus）

相較於先前的一般版本，這次RZ 450e旗艦版的外觀換上20吋鋁圈，以此增添跑格姿態，而內裝配備的升級更是有感，全景式天窗導入能快速調節的一鍵霧化功能，另外音響系統也升級為Mark Levinson Premium Surround搭配13具喇叭，帶來更加豐富的聽覺饗宴。

▲外觀改搭20吋鋁圈，且科技配備也有多項升級，安全性與便利性有感提升。（圖／翻攝自Lexus）

除了外觀與舒適方面的升級外，RZ 450e旗艦版的科技也是有感升級，不僅延續標配LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，還進一步換上AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統與轉向輔助燈（含前霧燈），並且升級360度環景影像與AP自動停車輔助，同時新增了HUD抬頭顯示幕，讓駕駛能更從容地掌握周遭環境與車況。

▲RZ 450e旗艦版交車車主可獲得2萬元充電金，Lexus Plus App也提供充電漫遊服務。（圖／翻攝自Lexus）

在充電服務方面，除了會提供2萬元充電金給RZ 450e旗艦版交車車主外，Lexus Plus App也導入充電漫遊服務，能在多家合作夥伴的快慢充站點便利使用；另外為使車主能安心享受純電魅力，不僅提供4年或12萬公里新車保固、以及8年或16萬公里電池保固外，只要交車後準時連續8次實施付費定保套餐，就能享有免費延長保證權益，詳細活動辦法以Lexus公布為準。