75000起！台鈴Suzuki「Sui、Saluto125」推新色　ECU升級更省油

▲Suzuki台鈴機車針對Sui 125、Saluto 125推出新車色、並升級ECU韌體，使油耗表現更提升 。（圖／翻攝自Suzuki台鈴機車）



記者林鼎智／綜合報導

Suzuki台鈴機車針對旗下Sui 125、Saluto 125新增全新車色，同時也針對ECU韌體進行升級，使Sui 125平均油耗提升至51.1km／L（原為46.8km／L）、Saluto 125油耗來到51.9km／L（原為47.4km／L），售價則分別為75,000元、85,800元（含牌險）。

▲Saluto 125增添3款車色，售價為85,800元（含牌險）。



Sui 125以獨特復古外型，自上市後累積銷售破1.5萬輛，此次台鈴機車針對Sui 125再增添「泰奶紅」、「抹茶綠」兩款新車色，加上原本就有的黑、白、藍、橘、灰、蜜柚黃等，提供豐富的車色選擇，售價為75,000元，可享分期0利率、再加碼購車金5,000元。

▲Sui 125新增「抹茶綠」、「泰奶紅」新色，ECU升級後也使平均油耗來到51.1km／L。



Saluto 125方面，台鈴也為其新增「維蘇威黑」、「卡拉拉白」、「蒙地拿紅」3款車色，展現義式美學與日式工藝的混搭風格，售價則是85,800元（含牌險）。

▲Saluto 125則新增「維蘇威黑」、「卡拉拉白」、「蒙地拿紅」3款車色，平均油耗也提升至51.9km／L。