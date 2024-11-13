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中華J Space發財車「油耗測試值曝光」！經濟部公布10月清單

圖文／7Car 小七車觀點

經濟部能源署今日 (11/13) 公布 2024 年 10 月份燃油車油耗及電動車能耗測試結果，其中在國產車燃油小客車部分，可見到升級鋰電池模組的 Toyota Corolla Altis Hybrid 油電複合動力車系，在 NEDC 測試標準下，繳出 27.25km/L、非市區 24.34km/L、綜合 25.3km/L 的平均油耗，能源效率為 1 級。

平均油耗可達 25.3 km/l　Toyota Corolla Altis Hybrid 換搭鋰電池

▲升級鋰電池模組的 Toyota Corolla Altis Hybrid 油電複合動力車系，在 NEDC 測試標準下，繳出 27.25km/L、非市區 24.34km/L、綜合 25.3km/L 的平均油耗，能源效率為 1 級。

國產燃油小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，10 月份有中華汽車送測的 CMC J Space 商用車系，提供雙門貨車、五門廂型車的車體選擇，動力採用可輸出 107ps 最大馬力的 1.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，搭配 5 速手排或 8 速手自排變速系統，全車系在 NEDC 測試標準下繳出 12.1~14.5km/L 的平均油耗表現。

重奪輕商市場霸主寶座？！　全新世代 CMC J Space 試駕

▲CMC J Space 商用車系提供雙門貨車、五門廂型車的車體選擇，動力採用可輸出 107ps 最大馬力的 1.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，搭配 5 速手排或 8 速手自排變速系統，全車系在 NEDC 測試標準下繳出 12.1~14.5km/L 的平均油耗表現。

進口燃油小客車方面，10 月份可見到即將上市的全新大改款第二代 Mercedes-AMG GT 43 Coupé，以及甫於 10 月 25 日上市的全新大改款第五代 Hyundai Santa Fe，加上 10 月 23 日上市的第四代小改款 Škoda Octavia，另有 10 月 4 日上市的小改款 BMW M3 Competition Sedan / Touring 等新車，而新年式車型則有 Infiniti QX60、Kia Stonic、Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet、Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC、Porsche Macan T、Suzuki S-Cross、Suzuki Vitara 等。至於跑車與層峰品牌方面，本月可見到 Bentley Continental GT Speed 及 Maserati GranCabrio Trofeo 完成測試。

▲全新大改款第二代 Mercedes-AMG GT 43 Coupé 在 NEDC 測試標準下擁有 9.9km/L 的平均油耗表現。

▲全新大改款第五代 Hyundai Santa Fe 在 NEDC 測試標準下繳出 16.6~18.4km/L 的平均油耗數字。

▲小改款 BMW M3 Competition Sedan 在 NEDC 測試標準下繳出 9.6km/L 的平均油耗表現，Touring 車型為 9.2km/L。

在進口燃油小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，10 月份可見到新年式的 Land Rover Range Rover Sport、Mazda CX-60、Mercedes-Benz GLE 53 4MATIC+ SUV / Coupé、Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC、Mercedes-Benz V 250 d Marco Polo 4MATIC 等車款完成測試。

▲2025 年式 Mazda CX-60 在 NEDC 測試標準下擁有 12.1km/L 的能耗測試值。

電動車部分，10 月份可見到甫於 9 月 19 日上市的 Volkswagen ID.4 及 ID.5 車系送測，另有小改款 Porsche Taycan 車系完成測試，而新年式的 BMW i4 Gran Coupé 車系以及 Kia EV9 Earth 也出現在本月名單之中。除此之外，10 月份也可見到由貿易商引進的 Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 取得耗能證明。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTACorollaCrossCMC中華汽車JSpace油耗測試賓士AMGGT新車經濟部能源署

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