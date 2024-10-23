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149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用

▲149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／台北報導

Ford福特六和今（23）日正式在台發表全新大改款Tourneo Custom旅行家商旅車，並為其開出149.8萬起的建議售價，提供2種輸出規格的2.0升柴油渦輪動力、4種車型選擇；此次旅行家是在「雙福」聯手之下，與Transporter T7共用平台而來的全新作品，不僅內裝跳脫商用車的平庸感受，加入最新輔助科技後，更能減輕駕駛負擔並提升行車安全。

▲149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用。（圖／記者張慶輝攝）

儘管是共用平台而來，不過旅行家還是保有濃厚的福特家族特色，包括大型六角鍍鉻水箱護罩，頭燈組內的導光條也更具辨識度，車尾則是招牌的直立式尾燈，都與雙生兄弟做出顯著差異。

▲149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用。（圖／記者張慶輝攝）

▲149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用。（圖／記者張慶輝攝）

▲149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用。（圖／記者張慶輝攝）

座艙配置方面，大改款旅行家採用8吋數位儀表板搭配13吋中央觸控螢幕，並保有不少實體按鍵，在兼顧科技感的同時也確保操作就手，配合最新SYNC4資訊娛樂系統，帶來豐富的各項數位功能。

▲149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用。（圖／記者張慶輝攝）

作為訴求空間彈性的商旅車，此次福特六和特別展出多達6種不同情境的展示車，從最基本的商務接送、露營Outdoor到福祉車都有，以此凸顯旅行家的高度靈活性，即使不增加額外配件，高規車型透過標配的全新無段式滑軌座椅系統，也能輕鬆因應不同的載運需求，快速輕鬆的調整車內空間。

▲149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用。（圖／記者張慶輝攝）

▲149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用。（圖／記者張慶輝攝）

此次大改款旅行家悉數搭載2.0升EcoBlus四缸柴油渦輪增壓引擎，提供2種不同輸出規格，分別是136匹／36.7公斤米與高輸出的170匹／39.8公斤米，並悉數搭配8速SelectShift手自排變速箱，平均油耗可達14.3km/L，操控方面除了有後獨立懸吊系統外，高規車型還提供5種駕駛模式。

▲149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用。（圖／記者張慶輝攝）

在主被動安全上，旅行家不分等級均標配Co-Pilot 360 Technology科技，提供全速域ACC、車道偏移警示與輔助、倒車來車警示、離開警告等功能，且最多可提供9具輔助氣囊，無論商用載運或接送貴賓，都能提供水準以上的防護機能。

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