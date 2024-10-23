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Audi「史上最強旅行車RS 6 Avant GT」北美開賣！限量85輛年底交車

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 日前宣布甫今年初推出的性能車型 RS 6 Avant GT 正式進軍北美市場，建議售價為 198,900 美元 (約合新台幣 637 萬元)，僅限量供應 85 輛，預計年底前開始交車。

▲Audi 宣布 RS 6 Avant GT 進軍北美市場販售。

RS 6 Avant GT 具有專屬的空力套件設計，外觀靈感來自於 Audi 90 IMSA GTO 賽車，其水箱護罩加入亮黑色的蜂巢狀設計，保險桿的進氣孔造型亦有所不同，底部還加入向外延伸的紅色下巴，整體侵略性十足。另外此車的引擎蓋、葉子板等處均採用碳纖維材質打造，且前輪拱後方還有真正的通風口設計，官方表示可以降低輪拱內的氣壓並增進煞車冷卻效果。

車側部分，RS 6 Avant GT 配備一組 22 吋六幅式輪圈，同時是 RS 6 家族中首款取消行李架的車型，原廠提供五種車色，包括 Arkona White  白、Nardo Gray 灰、Chronos Gray Metallic 金屬灰、Madeira Brown Metallic 金屬棕和 Mythos Black Metallic 金屬黑等色。車尾方面可以看到尾門上新增 RS 6 GT 徽飾，雖然整體視覺上比標準車型還要寬，但原廠指出整體的寬度並未有變化。輪胎方面則選用 Continental Sport Contact 7 ，尺寸達 285/30 R22，可進一步優化車輛在不同路面的抓地表現。

動力上則持續搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，最大輸出為 463kW，峰值扭力 850Nm，並搭配 8 速 Tiptronic 變速箱，0-100km/h 加速成績為 3.3 秒，比Performance 車型快上 0.1 秒，也是減輕 50 公斤帶來的優勢。底盤部分這次原廠工程師也將中央差速器進行調整，能夠減小極限狀態下的轉向不足；後軸差速器也經過特別調校，更側重於操控靈活性；另外也首次配備可調式螺旋彈簧懸吊，相較於一般版本，車身高度降低 10mm。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪RS6AvantGT最強性能旅行車汽車新車碗公RS6

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