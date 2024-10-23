賓士打造「新電池回收工廠」　採濕式冶金技術、年產逾5萬組新電池

▲賓士打造新電池回收工廠，可回收報廢電池中的貴金屬，每年回收的材料可生產逾50,000組新電池。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

電動車的電池成本最高，尤其電池中的貴金屬更是稀有，為此賓士（Mercedes-Benz）也在德國南部打造一間新電池回收工廠，該工廠可從報廢電池中回收關鍵元素，如鎳、鈷、鋰等。賓士也預估，該工廠每年回收的材料將可製造超過50,000組新電池。

▲這座電池回收工廠可回收96%以上材料，並採濕式冶金方式處理，可單獨提取原材料。



賓士新電池回收工廠位於德國Kuppenheim，可回收賓士電動車中96%以上的貴金屬材料，該工廠採濕式冶金方式回收電池正極材料，並透過各種化學方式單獨提取，同時工廠也有設備可拆卸電池模組，並對塑膠、銅、鋁、鐵等材質進行分類提取。

▲該工廠也有設備可拆卸電池模組，並對塑膠、銅、鋁、鐵等材質進行分類提取，是歐洲第一間整合式機械濕式冶金電池回收工廠。



賓士表示，這也是歐洲第一間整合式機械濕式冶金電池回收工廠，且該工廠皆採100%綠色能源，電力都源自屋頂的太陽能板。賓士也希望透過該工廠節省能源，為品牌電動車創造真正的循環經濟。