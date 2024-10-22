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TOYOTA「新入門小車」預想圖曝！明年亮相、GR版將成最便宜鋼砲

▲TOYOTA Starlet。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Starlet自1973年上市、1999年停產，在停產25年後有望在明年重新復活上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者林鼎智／綜合報導

在TOYOTA傳出要復活停產25年入門小車Starlet後，最近也有預想圖流出，這款小車介於A-Segment與B-Segment 級距之間，將使TOYOTA產品陣容更細分。

預想圖中，可看到Starlet頭燈與Sienta有些相似，具有鮮明的LED日行燈、大面積下氣壩，結合水平格柵、切削輪圈、後掀背擾流與LED尾燈，讓視覺相當討喜。

▲TOYOTA Starlet預想圖 。（圖／翻攝自Theottle／APPOLLO）

▲TOYOTA Starlet預想圖 。（圖／翻攝自Theottle／APPOLLO）

▲日媒也釋出TOYOTA Starlet的預想圖，將搭載TNGA-B平台，提供1.0升3缸引擎，具有小巧靈活身形，圖為預想圖。（圖／翻攝自Response.JP）

新Starlet預料將與Yaris同樣搭載TNGA-B平台，入門車型動力搭載1.0升直列3缸引擎，具有最大馬力70匹，至於高性能GR Starlet版本則採1.3升直列3缸渦輪引擎、6速手排變速箱，並採前輪驅動，最大馬力可望落在150匹左右。

新TOYOTA Starlet預計在明年全球首演，而日媒也預估GR Starlet售價將落在250-280萬日圓（折合新台幣約53-59.5萬元）之間，後者也將成為TOYOTA品牌最便宜的性能小鋼砲。

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