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馬自達「MX-5 35周年紀念版」亮相　米色敞篷專屬塗裝、限時不限量

▲MX-5 35周年紀念版 。（圖／翻攝自Youtube／yumi yoshida）

▲馬自達推出MX-5 35周年紀念版，具有匠塗紅車色、米色軟頂敞篷 。（圖／翻攝自Youtube／yumi yoshida，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在預告一段時間後，馬自達（Mazda）原廠近日也在日本富士賽車場舉行的車主活動中展演「MX-5 35周年紀念版」，紀念版不論是軟頂、RF硬頂車型皆採專屬Artisan Red（匠塗紅）車色，該車色也與後驅平台車款CX-60／CX-90相同，原廠也很大方，MX-5 35周年紀念版採限時不限量販售。

MX-5 35周年紀念版除了有專屬塗裝外，硬頂車型為17吋輪圈、軟頂車型則是16吋，並採米色的織布軟頂敞篷，搭配米色內裝與匠塗紅飾板，營造出豪華質感。

▲MX-5 35周年紀念版 。（圖／翻攝自Youtube／yumi yoshida）

▲Artisan Red（匠塗紅）車色與後驅平台車款如CX-60、CX-90相同。

座艙在冷氣出風口邊框、鑰匙等處也與車色相呼應，頭枕處則鑲嵌35th Anniversary專屬徽飾、專屬腳踏墊等，可惜座椅與常規車型相同，並未換上Recaro座椅。

另外，此次MX-5 35周年紀念版也並未提供Bilstein減震桶、Brembo卡鉗，同時也沒有限量配額，僅在右後輪處具有專屬生產編號區別，並未如RS車型強調運動取向。

▲MX-5 35周年紀念版 。（圖／翻攝自Youtube／yumi yoshida）

▲MX-5 35周年紀念版 。（圖／翻攝自Youtube／yumi yoshida）

▲MX-5 35周年紀念版 。（圖／翻攝自Youtube／yumi yoshida）

▲MX-5 35周年紀念版 。（圖／翻攝自Youtube／yumi yoshida）

▲車內也採米色內裝，具有專屬徽飾，同時右後側也有35周年紀念版車型生產編號。

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