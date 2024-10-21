Honda「下一代Fit」傳已在開發！車長突破4米、嶄新外型空間更大

▲Honda Fit在上市已屆滿4年的情況下，日媒傳出Honda已在開發下一代車型，圖為現行款。（圖／翻攝自Honda）



記者林鼎智／綜合報導

在上市已屆滿4年情況下，日媒傳出Honda（本田）已在進行下一代Fit開發，新一代Fit不僅尺碼放大，也會一改現行柴犬樣貌，換上全新設計外型。

據日媒《Response.JP》內容，新一代Fit車長將突破4米，來到4,070mm，並且車頭換上更大的水箱護罩、將日行燈整合進頭燈組內，整體設計與Freed看齊，同時也重新調整車側腰線，採用與車身同色的輪拱，整體視覺將截然一新。

▲日媒也釋出預想圖，預料下一代Fit外型將與Freed看齊，並且車長突破4米、空間更大。（圖／翻攝自Response.JP，圖為預想圖）



在車格放大下，新一代Fit的車室也更寬敞，同時座艙佈局也升級12.3吋中控螢幕，並導入AI功能的語音助理，讓語音操作更便利。

至於動力上，新一代Fit將維持1.5升汽油、1.5升e:HEV編成，其中1.5升4缸自然進氣引擎將提升至128匹；而e:HEV油電車型則維持不變，後者由1.5升引擎結合雙電動馬達組成，具有26.9km／L平均油耗表現。預料新一代Fit有望在明年亮相、並以2026年式車型販售。