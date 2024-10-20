馬自達「BT-50皮卡車小改款」登場！全新前臉造型好看更省油

圖文／7Car 小七車觀點

Mazda 以往除了開發出轉子引擎之外，在商用車領域也很早從 1931 年開始，從最初的 Mazda-Go 三輪車，到 1960 年代的 K360 Pick-up，時至今日則有 BT-50 持續在耕耘皮卡市場。

▲全新年式 2025 Mazda BT-50 正式亮相。

BT-50 是 1961 年至 2006 年間銷售的 B 系列卡車的後繼產品，前兩代均以 Ford Ranger 為基礎。而現行第三代車型則於 2020 年推出，改以與 Isuzu D-Max 相同的平台打造。隨著同胞兄弟推出新改款車型之後，BT-50 也遵循其腳步推出中期改款車型。

在外觀部分，全新改款 BT-50 擁有更加銳利的 LED 頭燈組，內部的光源排列組合與現行 CX-5 相當接近，同時水箱護罩也經過重新設計，面積同步增大，內部的格柵排列看起來更加時尚有型。前保險桿兩側整合進氣孔造型，提高空氣力學效率，進而減少燃油消耗。在車尾方面，中央廠徽再次放大，並換上全新的尾燈組與後保險桿造型。車色部分則新增 Red Earth Metallic 供選擇。

走進車內，中控台導入全新的 9 吋多媒體娛樂系統，在歌曲上下首和音量旋鈕兩側新增了觸控式快捷鍵，並保留實體開關。其餘細節上，數位駕駛顯示幕增加到 7 吋，並可以顯示以前只能在中央螢幕上提供的越野資訊，包含駕駛模式/差速鎖狀態、轉向和傾斜角度、輪胎壓力監測系統和崎嶇地形模式。

配備表現上，9 吋螢幕新增無線 Android Auto、Apple CarPlay 功能。後視鏡旁邊新增一組 USB 插口，可直接連接行車記錄器電源。安全配備上則有交通堵塞輔助系統、後交通偵測與主動煞車、交通號誌識別功能的主動式巡航控制系統，以及使視野加倍的新型前置立體攝影機。

BT-50 和 D-Max 均在泰國 Isuzu 工廠共同製造。BT-50 在澳洲市場提供單駕駛艙、加長駕駛艙和雙駕駛艙三種型式，並有後輪驅動和四輪驅動兩種配置。

動力部分，BT-50 入門車型配備 1.9 升渦輪柴油引擎，可發揮 148 匹最大馬力和 350 牛頓米峰值扭力。高階車型搭載 4JJ3 3.0L 柴油引擎，擁有 190匹馬力、450 牛頓米的出力表現，配備 6 速手排或自排變速系統，提供 4x4 和 4x2 兩種版本。