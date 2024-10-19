79.9萬起不變！KIA新年式Stonic跨界上市　升級儀表、全中文化介面

▲KIA新年式Stonic升級不加價，此次增添駕駛輔助系統功能、並升級儀表與中文化介面、迎賓後視鏡等，售價自79.9萬起。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

KIA台灣森那美起亞發表新2025年式Stonic智慧油電跨界潮旅，此次新年式升級駕駛輔助系統、Supervision多彩科技儀表與中文化介面、迎賓後視鏡等，售價則維持不變自79.9萬起。

2025年式KIA Stonic 1.0T智慧油電

時尚版：79.9萬

驚艷版：85.9萬

GT-Line：88.9萬

▲Stonic採單一1.0T智慧油電動力，共有3車型頂級。

新Stonic此次在FCA防撞輔助系統上新增路口偵測功能、SEW後方來車防撞安全警示系統，同時車內也升級Supervision多彩科技儀表、全車中文化介面與迎賓後視鏡等，後者具有上鎖自動收折功能。

▲新年式升級Supervision多彩科技儀表，同時全車也採用中文化介面。



新Stonic外觀採Tiger Eyeline造型頭燈組、4點式LED日行燈，並具有車頂行李架、LED尾燈等；GT-Line車型更有專屬外觀套件，搭配17寸雙色切削輪圈、雙邊尾飾管、D-Cut方向盤與類碳纖維飾板等，營造動感氛圍。

Stonic也標配8吋中控螢幕、恆溫空調，可支援無線Apple Carplay／Android Auto手機功能，全車系也具有Level 2駕駛輔助系統，包括SCC智慧巡航控制、LFA全速域車道維持輔助、FCA前方主動防撞輔助系統等功能。

▲Stonic後行李廂空間達352-1,155公升，後座椅背還具有可向前折平設計。



動力上，Stonic採單一1.0T智慧油電動力，以1.0升汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配7速雙離合自手排變速箱，提供100匹／20.4公斤米扭力，平均油耗可達20km／L（GT-Line車型）。

KIA台灣森那美起亞也針對Stonic推出「潮旅尊享」方案，即刻入主Stonic即可享Smith Bella隔熱紙、原廠行車紀錄器、5年不限里程全車原廠保固、48V電池五年不限里程原廠保固等總價值20,000元優惠。

▲Stonic搭載1.0升汽油渦輪引擎+48V輕油電系統、7速雙離合自手排變速箱，具有最大馬力100匹／20.4公斤米扭力。