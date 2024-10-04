TOYOTA高人氣Town Ace化身「小一號LEXUS休旅」！折合新台幣70萬

▲日本改裝廠操刀TOYOTA Town Ace，改造成小一號LEXUS GX。（圖／翻攝自《papamama-cars》）

記者徐煜展／綜合報導

主打商用、露營多功能取向的TOYOTA Town Ace，近來經過日本改裝廠《papamama-cars》改裝操刀，換上一身勁裝空力套件，讓原本務實陽春的Town Ace也能化身成超帥氣的LEXUS GX越野休旅！

▲車頭設計取自LEXUS GX，加入不少顯眼的空力套件。

日本改裝廠推出TOYOTA Mount Ace改裝版，共有5種車色，提供後驅、AWD等配置，售價3,198,000日圓起，折合新台幣約70萬，新車取自LEXUS GX為設計靈感，換上LEXUS象徵性的紡錘水箱護罩，並鑲上經典的TOYOTA牛頭牌Logo，一掃Town Ace原本務實、老氣感，變成一輛動感十足的視覺派越野休旅！

▲底盤離地高度增加，搭配越野專用輪胎強化地形適應力。

車尾設計也有不少巧思，參照Hilux設計，於尾門特別彩繪貼上TOYOTA Logo來與車頭作呼應，同時為了強化地形適應能力，新車還特別針對懸吊調校，透過加高離地高度、增加防刮套件、越野專用輪胎等。

▲內裝、動力維持不變。

後座仍提供友善的空間規劃，座椅打平後，車內能達到長1,760mm、寬1,495mm的寬敞空間，讓Mount Ace露營休閒、商用載貨一把罩，動力則維持1.5升自然進引擎，與台灣規格大同小異。