台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

▲Nissan Altima於10月促銷一口氣下殺20萬！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

在所剩不多的中大型房車中，Nissan Altima的2.0升可變壓縮比渦輪更是日系罕見的存在，近來為了幫Nissan Altima活絡人氣，台灣原廠一口氣推出20萬降價優惠，119.9萬的Nissan Altima要跟TOYOTA Camry打價格戰！

▲降價20萬還能搭配舊換新政策，價格最低來到114.9萬元就能入手。

台灣於去年7月推出的小改款Nissan Altima，提供139.9萬尊爵版，在最新的10月促銷中降價20萬來到119.9萬，其價格無疑是針對油電的TOYOTA Camry而來，新一代TOYOTA Camry台灣於今年發表，油電共有2款車型，售價112.9萬、125萬。

▲2.0升渦輪相比TOYOTA Camry擁有更充沛的動力反應。

Nissan Altima引擎與Infiniti QX50相同的2.0升可變壓縮比渦輪，擁有239匹/36.9公斤米最大輸出，該引擎曾獲得國際十大引擎殊榮。經由智慧壓縮比變化，兼具節能、性能表現。

配備來說相當豐富，除了具有L2等級的輔助駕駛，小改款導入12.3吋螢幕，並提供雙前座電動座椅附加熱功能、皮質座椅、Bose音響、電動玻璃天窗等，CP值來說不比TOYOTA Camry差。