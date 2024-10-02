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鴻海「全新電動車Model U」首度曝光！具備多人座寬敞超大空間

▲鴻海國產電動車再加1，全新Model U首度公開。（圖／翻攝自鴻海）

▲鴻海國產電動車再加1，全新Model U首度公開。（圖／翻攝自鴻海）

記者徐煜展／綜合報導

下周10月8日就是年度盛事鴻海科技日，官方於10月2日釋出新車預告炒熱氣氛，全新的Model U電動車首度公開，與Model T大巴士不同，全新的Model U將鎖定商用的小巴士廂型車市場，預期擁有不俗的車室空間。

▲鴻海國產電動車再加1，全新Model U首度公開。（圖／翻攝自鴻海）

▲Model U鎖定廂型車市場。

從預告影片來看，Model U雖然偏向商用取向，不過設計卻是不馬虎，細節有稜有角、立體感十足，看起來就像一輛高科技的未來電動車，身形比起Model T小上許多，能在擁擠的都會鬧區中帶來更多便利性。

▲鴻海國產電動車再加1，全新Model U首度公開。（圖／翻攝自鴻海）

▲鴻海國產電動車再加1，全新Model U首度公開。（圖／翻攝自鴻海）

▲後門採對開式設計，車側不排除另有電動滑門。

全新Model U後門採對開設計，挑高車頂、長軸距設計都能為車室發揮理想的空間，除了最新的Model U釋出外，於10月8日的鴻海科技日還有多款電動車蓄勢待發，比n7更入門的Model B量產版將帶來更多資訊。

值得一提的是，納智捷即將在10月3日預售大電池的長續航版n7，該車將具備更優秀的711公里續航力，大電池n7於10月展開預售後，最快有望在明年農曆年前交車，相信實車也將會出席10月的鴻海科技日。

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