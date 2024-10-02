改款「新三菱Outlander」發表！油電升級對決RAV4　新外觀內裝更好看

▲小改款三菱Outlander正式發表，外觀、內裝、動力升級。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

這可是三菱Outlander誠意十足的小改款，更新內容幅度頗大，於台灣時間10月2日凌晨歐洲原廠首發改款新三菱Outlander，外觀變得時尚、精緻，內裝更是用上不少好料，在動力上透過電池加大，具備更節能的表現與TOYOTA RAV4 PHEV來競爭！

▲改款集中在車頭整新，並搭配18、20吋新鋁圈，車尾、車側變動不大。

改款新三菱Outlander將在歐洲、日本陸續上市，在原本的Dynamic Shield家族設計語彙下，採用蜂巢水箱護罩，上面輔以鍍鉻銀色飾條妝點，讓過去較為粗獷的風格，在小改款整容後，給人清爽俐落、時尚的視覺感。

LED頭燈造型依舊，不過內部燈泡升級至12顆，帶來炯炯有神氣勢，也能提高夜間行車照明，尺碼4,719x1,862x1,750mm、軸距2,704mm，與舊款差異不大，鋁圈造型重新設計，提供18吋、20吋2種樣式，視覺具有放大延伸功效。

▲內裝加入與Yamaha合作音響，並提供全景大天窗，螢幕加大升級至12.3吋。

內裝從原本的9吋螢幕升級至12.3吋，並與Yamaha合作音響Dynamic Sound系統，依車型等級不同，有8支、12支喇叭，車室用料也經過升級，加入大量皮質鋪陳與全景大天窗，同時具備Mi-Pilot安全輔助駕駛，新Outlander配備上戰力提升不少。

▲油電系統升級更會跑。

三菱Outlander將主力放在電氣化陣容，在原本的2.4升PHEV系統強化，透過2.4升自然進氣搭配前後電動馬達，電池從20kWh升級至22.7kWh，輸出效率較過去提升40%，繳出302匹馬力、86公里純電續航力，並加大油箱容積來到53L，在滿油、滿電狀態下，可跑出844公里總續航。