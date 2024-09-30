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「納智捷n7長續航大電池」來了！續航711公里10月預售開跑

▲官方臉書釋出神秘訊息，暗示將推出大電池版本。（圖／翻攝自納智捷）

▲官方臉書釋出神秘訊息，暗示將推出大電池版本。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

期待已久的納智捷n7大電池長續航有進一步消息了！官方於9月30日臉書釋出神秘資訊，將在10月3日展開新車預購，而《ETtoday車雲》已經掌握到關鍵訊息，該車身分極有可能就是呼聲已久長續航版，至於是單馬達亦或雙馬達車型均有可能，答案將在10月預售公開！

▲官方臉書釋出神秘訊息，暗示將推出大電池版本。（圖／翻攝自納智捷）

▲大電池版本將具備711公里續航力。

在今年4月台北國際車用電子展，鴻海就透露納智捷n7前身Model C長程版規劃，如今納智捷n7已悄悄釋出新車訊息，該車相信就是n7長續航版，將具備711公里的續航力。

事實上，納智捷n7目前上市3款車型，採用單馬達後驅、57.73KWh電池組、NEDC 505公里續航力，而大電池容量預計來到82.74KWh，比現行的57.73KWh大上不少，日前已在能源局完成送測，NEDC續航來到711公里。

▲官方臉書釋出神秘訊息，暗示將推出大電池版本。（圖／翻攝自納智捷）

▲大電池預計在10月3日展開預售。

官方臉書公開訊息表示，全新的新能源車型將於10/3-23限時啟動《早鳥尊榮禮遇》專案申請，將提供早鳥會員三大禮遇。除了續航進化外，全新車型更根據LuxClub會員的回饋升級多項配備，並優化編成邏輯，打造最符合台灣市場需求的國民純電休旅，敬請感興趣的消費者可先至LUXGEN官網免費註冊成為體驗會員以取得第一手消息。

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