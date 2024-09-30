特斯拉「全新入門休旅」進軍80萬級距！續航力初估400km預計明年見

▲特斯拉計劃推出平價全新電動車，定位比Model 3、Model Y更親民！（預想圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

傳聞已久的特斯拉全新入門電動車又有進一步消息！海外掌握資訊表示，將以跨界休旅進軍平價電動車市場，售價將落在2.5萬美金左右，折合新台幣約79萬，預計明年就會量產上市！

▲全新Model Q發表時程應會排在改款Model Y之後。（圖／翻攝自《shiftdelete.net》）

特斯拉全新入門電動車不是空穴來風，官方曾在多次公開活動中暗示這款新車存在，更有流出內部開發代號Redwood與執行長馬斯克親口證實即將量產，這款備受期待的特斯拉新車，屆時將以市場熱衷的跨界休旅問世。

▲續航力約落在400km。

目前外界推測這款新車將以Model Q來命名，定位在Model Y之下，事實上，日前曾在特斯拉德國工廠捕獲到測試車身影，與預想圖的Model Q特徵大致符合，續航力約落在300～400km左右，鎖定電動車首購族，並作為短程的都市間代步使用。

今年初特斯拉股價大跌，讓執行長馬斯克親上火線證實全新入門電動車存在，也駁斥入門電動車將腰斬流言，新車將在德國柏林、大陸上海、墨西哥等工廠生產，時程可能約落在明年1～2季左右。