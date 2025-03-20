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三菱「全新油電小休旅」油耗24.4km／L！泰國開賣折合新台幣88萬

▲泰國首發Xforce HEV油電小休旅，台灣今年先上汽油款。（圖／翻攝自三菱）

▲泰國首發Xforce HEV油電小休旅，台灣今年先上汽油款。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年要國產導入的三菱Xforce小休旅，泰國於3月20日首發最新的HEV油電，以1.6升引擎結合油電技術，官方表示具有出色的24.4km/L平均油耗，當地售價折合新台幣88萬！

▲泰國首發Xforce HEV油電小休旅，台灣今年先上汽油款。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱Xforce HEV鎖定對手同樣有油電的TOYOTA Yaris Cross。

泰國首發三菱Xforce HEV油電小休旅，提供3種規格，售價89.9～108.9萬泰銖，折合新台幣88～106萬，這具全新的油電與最初的1.5升自然進氣截然不同，以1.6升引擎搭配電動馬達，輸出116匹馬力、26公斤米扭力，還支援純電行駛能力，官方表示具有24.4km/L平均油耗，要來與油電TOYOTA Yaris Cross來過招。

▲泰國首發Xforce HEV油電小休旅，台灣今年先上汽油款。（圖／翻攝自三菱）

▲泰國首發Xforce HEV油電小休旅，台灣今年先上汽油款。（圖／翻攝自三菱）

▲車內能顯示專屬電力資訊，且多達7種駕馭模式。

外型、內裝設計大致與汽油車大同小異，尺碼4,390x1,810x1,660mm、軸距2,650mm，不過油電款在儀錶、螢幕能顯示特有的電力資訊，且還具備多達7種的駕馭模式，官方還表示新車已在嚴苛的氣候、路況完成長途測試，且底盤懸吊也與汽油車不同，擁有專為油電調校的操控身手。

▲泰國首發Xforce HEV油電小休旅，台灣今年先上汽油款。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣今年先推國產汽油款。

台灣市場正在籌備三菱Xforce，預計將在今年上市，與泰國最新油電不同，台灣首波會採1.5升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，繳出104匹馬力、14.3公斤米扭力。

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關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車Xforce

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