「改款新MG4休旅」提前曝光！外觀整容更好看　續航有望提升

▲新MG4大陸送測曝光，車頭、車尾都進行換新。（圖／翻攝自《大陸工信部》）

記者徐煜展／綜合報導

MG4作為MG進軍海外市場大功臣之一，今年將進行改款工程，近來實車悄悄在大陸工信部送測曝光，從外型來看，新MG4展現更簡潔俐落的風格，還導入致敬Cyberster雙門跑車的設計，為新MG4帶來更多看點。

▲尾燈換上致敬Cyberster雙門跑車新造型。

MG4在歐洲市場持續發燙，而今年將率先在大陸迎來改款更新，新車完成送測為上市開始暖身，相較現行款前衛的設計，新MG4在造型顯得較為收斂，整容後的車頭仍給人相當不錯的視覺運動感。

車尾象徵的光雕效果尾燈沒了！LED尾燈面積略微變小，燈組內部的箭頭造型彷彿在致敬Cyberster雙門跑車，並與中央的細長燈條，連起車壇流行的一體式貫穿效果，並提供全新多種的鋁圈可選。

▲MG今年將出全新固態電池，帶來更好的長續航。

新MG4尺碼變化不大，分別為4,395x1,842x1,551mm、軸距2,750mm，送測車型採單馬達架構，採磷酸鐵鋰電池組，輸出為160匹馬力，續航力尚未公布。

根據品牌去年說法，今年大陸MG將推出全新的固態電池，固態電池相較現行的電池技術，擁有更穩定、能量密度更高的優勢，有望搭載在新的MG4上，帶來更出色的續航力。