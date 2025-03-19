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福特「新7人座休旅」預告今年見！越野能力強化外觀更霸氣

▲福特預告Tremor 越野新成員，主角就是Explorer 7人座休旅！（圖／翻攝自福特）

▲福特預告Tremor 越野新成員，主角就是Explorer 7人座休旅！（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

北美於去年推出的小改款福特Explorer 7人座休旅，近來原廠悄悄釋出預告，表示將有Tremor 越野系列新作品，將為Explorer預期換上一身越野空力套件勁裝，並強化底盤越野能力，為福特Explorer帶來更好的賣像！

▲福特預告Tremor 越野新成員，主角就是Explorer 7人座休旅！（圖／翻攝自福特）

▲福特預告Tremor 越野新成員，主角就是Explorer 7人座休旅！（圖／翻攝自福特）

▲小改款福特Explorer去年登場，另提供運動化的ST車型。

第6代福特Explorer於去年推出小改款，問世1年至今再有新動作，將推出更強悍的Explorer Tremor 越野款，其家族成員F-150、Ranger、Maverick、Expedition等都已入列Tremor系列，如今原廠釋出的局部預告圖，暗示接下來輪到Explorer Tremor即將登場。

▲FORD Expedition Tremor

▲Expedition Tremor 越野款提供更霸氣、搶眼的橘色空力套件妝點。

從F-150、Ranger、Maverick、 Expedition動向來看，全新的Explorer Tremor預期採用更霸氣的越野空力套件，並甫以象徵性的橘色元素妝點，並升級越野專用的避震懸吊，透過加高的離地高度與全地形輪胎，要讓Explorer Tremor擁有更強的地形穿越能力。

動力現售款搭載2.3升Ecoboost汽油渦輪引擎、10速自排變速箱，具有300匹／42.8公斤米扭力，至於ST則搭載3.0升Ecoboost V6渦輪引擎 ，具有400匹／57.3公斤米扭力，越野款動力則待國外原廠公布。

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