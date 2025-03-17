TOYOTA證實「平價、入門全新電動車」評估中！跟特斯拉打價格戰

▲TOYOTA官方證實打造Yaris電動版，將在合適的時間發表！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA近期卯起勁大推電動車，3月bZ4X、C-HR+、LEXUS RZ電動休旅三連發，而近期歐洲原廠高層於外媒訪問時透露，更入門、更便宜的Yaris EV電動版也在評估計劃中，會選在適合的時間作發表上市！

▲TOYOTA官方將打造Yaris EV來主攻平價電動車戰場。

各車廠、品牌為了拓展電動車版圖，紛紛覬覦競爭更激烈的入門價格帶，豪華Volvo EX30、BMW iX1等款紛紛進軍入門電車戰場，事實上，今年特斯拉也將帶來比Model 3、Model Y更入門的產品，將低於3萬美金售價，當然TOYOTA當然也不是完全沒有準備，近來就透露Yaris EV的評估計劃。

▲Yaris EV電動車預估有望在2026年亮相。

TOYOTA目前已有入門的電動車作品，被譽為Yaris Cross電動版的Urban Cruiser已經在3月揭露詳細的規格資訊，其共有31、61kWh電池規格，對應300、400公里續航力。

Urban Cruiser乃是TOYOTA、Suzuki共同合作開發，未來掀背的Yaris EV電動版，應會由TOYOTA主導負責，售價、定位估計會比特斯拉最入門電動車還便宜，主打一個都會代步的訴求小型電動車。