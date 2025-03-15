【周焦點】日系休旅大降52.3萬　TOYOTA全新休旅發表　納智捷新車現身

▲台灣、海外電動車戰場打得火熱，有不少新秀陸續登場。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣、國外不約而同在本周都有焦點電動車話題，速霸陸Solterra大降價52.3萬，BMW iX1也下探200萬有找；今年國產電動車又有新黑馬，鴻海納智捷n5測試被直擊，離上市不遠了；海外TOYOTA、LEXUS電動休旅三連發，關係到未來和泰的國產電動車走向。

▲鴻海納智捷n5測試被捕獲，離今年上市開賣不遠了。

售價有望比現售的納智捷n7 99.9萬更便宜！鴻海納智捷n5展開測試被直擊（連結），從測試車來看高度還原去年鴻海科技日Model B準量產版，其最終上市內裝也會進行優化，質感更好加上不俗的大空間，是今年國產電動車大黑馬之一！

▲TOYOTA bZ4X、速霸陸Solterra都在3月出招降價拚人氣。

TOYOTA bZ4X降價31萬不夠看，雙生休旅速霸陸Solterra針對2023舊年式一口氣下殺52.3萬來到137.5萬（連結），雙馬達四驅Solterra比單馬達前驅的TOYOTA bZ4X賣像更好，再度炒熱台灣電動車戰場。

▲BMW帶來旗下最便宜的電動休旅iX1入門款。

最便宜不用200萬的BMW電動車來了（連結）！台灣汎德總代理本周推出新年式X1、iX1，其中iX1新增更入門的單馬達版本，入手門檻便宜29萬來到199萬，採單馬達後驅的eDrive20，輸出來到204匹馬力、25.2公斤米扭力，並搭載與xDrive30同樣的66.5度電池，續航力來到473公里。

▲TOYOTA、LEUXS推出改款bZ4X與RZ電動車，全新的C-HR+首度發表亮相。

海外TOYOTA、LEXUS一口氣帶來bZ4X、C-HR+、LEXUS RZ等三款作品，其中C-HR+概念車曾在台北車展亮相展出（連結），似乎為接下來登台計劃埋下伏筆，該車有望成為台灣和泰國產電動車熱門人選。