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鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

▲鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海董事長劉揚偉（左）在線上法說會透露，將會在2個月內與日本電動車客戶簽約。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

鴻海董事長劉揚偉今（14）日表示，預計在2個月內與日本電動車客戶簽訂委託設計製造服務（CDMS）合約，並計劃於今年第4季在北美市場正式量產Model C電動車。此外，鴻海也與中東車廠合作，設計電動車電子電氣架構及智慧座艙等軟體產品。

▲鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產。（圖／記者張慶輝攝）

▲去年除了推出Model C長程版車型，鴻海也加入電動巴士國家隊，協助達成國產化目標。（圖／資料照）

鴻海於下午舉行的線上法人說明會中，劉揚偉談到電動車的布局，先是回顧 2024年已推出長哩程版的Model C系列電動車，並加入電動巴士國家隊，協助達成國產化目標，2024年車載電子終端整體出貨量來到130萬套。

▲鴻海科技日。（圖／記者林鼎智攝）

▲劉揚偉在會中還預告Model B將在今年中旬開始量產。（圖／資料照）

展望今年，劉揚偉進一步指出，鴻海預計在2個月內與日本客戶簽訂CDMS合約，但對象是哪間車廠劉揚偉並未正面說明，另外也預告今年中旬將開始量產Model B電動車，第3季完成高雄電動巴士工廠認證，第4季在北美市場量產Model C電動車。

▲鴻海科技日－Luxgen納智捷n7長程版，Foxtron鴻華Model C美規。（圖／記者張慶輝攝）

▲Model C北美版也將在今年第4季於當地開始量產。（圖／資料照）

在電動車電池產線方面，劉揚偉表示，高雄和發電池廠將於第一季度進入量產，鴻海也自主開發電動巴士與商用電動車的電池包；軟體方面，鴻海也與中東車廠合作，攜手設計電動車電子電器架構與智慧座艙等。

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