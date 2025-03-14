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TOYOTA下一代GR將採渦輪油電　新2.0升引擎早納入電動化設計

▲TOYOTA示範全新的中置2.0升渦輪引擎，為市售量產埋伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA下一代GR車款可能導入電動化，不再是純燃油引擎動力。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA（豐田）Gazoo Racing部門已積極開發下一代GR車款，其中眾所期待的2.0升4缸渦輪引擎也可能具有電動化，有望讓下一代GR性能車在保有出色動力下更省油。

近日負責GR Yaris的工程師Hiroyuki Yamada表示，目前正在開發的新款2.0升4缸渦輪引擎在設計時就已經將電動化考慮進去，可適用在HEV油電或PHEV插電式油電動力系統，透過更短的活塞行程與輕量化結構，以提高整體輸出效率。

▲TOYOTA 2.0升4缸渦輪 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲這具新2.0升4缸渦輪引擎在設計時就已經將電動化納入考量，可適用HEV或PHEV油電系統。

這也意味著下一代GR車款可能不再是純燃油動力，很可能採2.0升渦輪油電配置，目前這具2.0升渦輪引擎預估將有400匹最大馬力，若在賽車配置上則有望上看600匹。

另外，除了GR性能車款外，TOYOTA也打算以新的1.5升、2.0升4缸引擎進行電動化，並成為下一代Yaris、Corolla與RAV4的動力總成。TOYOTA Gazoo Racing負責人Bart Eelen也提到，未來燃油引擎將越來越稀少，但TOYOTA希望能持續提供，並且讓引擎本體縮小、降低重心，同時也兼具性能及燃油經濟性。

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