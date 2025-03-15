BMW「全新iX3電動休旅車」預告9月亮相！新世代平台量產首發

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 將於今年 9 月迎接品牌的新世代，首款 Neue Klasse 平台電動車 iX3 確認將在 IAA 慕尼黑車展上亮相。

▲首款 Neue Klasse 平台電動車 iX3 確認將在 IAA 慕尼黑車展上亮相。

全新世代 BMW iX3 將會是 BMW 首款應用 Neue Klasse 平台打造的量產車，不久前原廠還透露其官方測試車已經在匈牙利 Debrecen 工廠下線，預示其已經進入實際道路測試階段。

從官方公布的原廠測試車當中，可以觀察到全新世代 BMW iX3 的車頭將完整承襲 Vision Neue Klasse X 概念車上的設計，採用直立式雙腎形水箱護設計，並且將導入 LED 光源提升辨識度，水箱罩兩側則是搭配橫向飾板並與頭燈連接。

車身側面，全新 iX3 將採取傳統的後視鏡結構，搭配近來常見的隱藏式車門把手設計。而在 D 柱上亦有 BMW 經典的 Hofmeister Kink 拐角設計。接著在車尾方面，大型的橫向尾燈組與車頭造型形成呼應，尾門上方的兩段式尾翼以及後保桿兩側的飾板均完整承襲概念車的設計。

內裝鋪陳上雖未公開，但預期 iX3 將配備 BMW 最新型的數位駕駛艙，預計搭載梯形中央觸控螢幕以及橫跨擋風玻璃底部的全景顯示器。與概念車相比，將會採用更深色的內裝色調，減少前衛的設計選擇以及更多可持續材質的大量使用。

動力方面，全新世代 iX3 將搭載 BMW 第六代 eDrive 電驅技術，除了改良的電動系統之外，還將搭載新開發的圓柱電池，並採用 800V 高壓系統，可於 10 分鐘內補充 300 公里，整體續航表現大幅提升。另外，所有 Neue Klasse 平台電動車都將配備雙向充電功能，車主能夠透過 BMW DC Wallbox Professional 使用車輛為自己的家電供電，當然也可以將電器直接插入車輛來供電。

BMW X3 將與新款 iX3 一起繼續在市場販售，第四代 X3 已於去年 6 月推出，搭載汽油、柴油和插電式混合動力系統。總代理汎德汽車也於 2024 年底引進國內市場販售，首波導入 X3 20 xDrive xLine、X3 20 xDrive M Sport 以及 X3 M50 xDrive 三款車型，其正式建議售價分別為新臺幣 249 萬、279 萬、383 萬元起。