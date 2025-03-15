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特斯拉要推平價「百萬有找Model Y」！售價成本少20%　開發代號曝光

▲特斯拉奇招救市佔，內部流出將打造平價版Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉奇招救市佔，內部流出將打造平價版Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉在大陸市場市佔受到比亞迪、小米衝擊，銷售開始逐漸下滑，為了挽回投資者信心、救銷量，上海超級工廠傳出全新入門Model Y開發代號，會比現行的Model Y成本售價少了20%，折合新台幣更是有機會百萬有找！

▲特斯拉奇招救市佔，內部流出將打造平價版Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

▲平價版Model Y售價成本將比現行少20%，預計先在上海工廠投產。

特斯拉平價Model Y開發代號E41，由上海超級工廠主要負責生產，其主要競爭對手小米SU7崛起，後續更有YU7全新電動休旅劍指Model Y而來，去年4月小米SU7累積到今年1月初繳出16.2萬銷量，優於同期的特斯拉Model 3 15.2萬輛，讓特斯拉不得不採取更積極的攻勢。

目前大陸Model Y售價後驅入門款26.35萬人民幣，折合新台幣120萬，而平價版的Model Y成本售價將再少20%，也就表示有望折合新台幣約96萬，全新入門Model Y主要銷售大陸，後續歐洲、北美工廠也會跟進。

▲特斯拉奇招救市佔，內部流出將打造平價版Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

▲台灣3月上架後驅款Model Y，售價189.99萬。

台灣市場今年3月1日已經推出2款新Model Y，新增與大陸市場相同的後驅入門款，售價為189.99萬，另還有229.99萬雙馬達四驅車型，若未來平價Model Y北美工廠也跟進，台灣也有望推出平價版Model Y！

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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