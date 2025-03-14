「TOYOTA跨界Innova」安全升級主打家用7人座MPV！2.0升油電還有大空間

▲印度Innova Hycross油電安全升級，導入AVAS系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣過去商用車形象大不同，來到最新一代的TOYOTA Innova，不僅是以TNGA平台打造，還擁有省油的2.0升油電，加上不俗的7人座MPV空間規劃，近期印度市場又針對Innova Hycross推安全配備升級，完全就是要主打家用車市場！

▲印度Innova Hycross針對行人安全，強化安全係數。

台灣家喻戶曉的TOYOTA Innova雖然已停產，但在印度、東南亞可是當紅炸子雞，於2022年印度發表的TNGA新一代大改款車型，印度命名為Innova Hycross，而泰國市場則繼續沿用Innova命名，近來為了保護行人安全，印度針對油電的Innova Hycross導入AVAS系統。

TOYOTA AVAS系統其實也出現在不少電動車、油電車上，以台灣官網說明參考，當車速低於25公里或倒車時，系統會自動發出聲響提醒行人，避免油電車、電車行駛過於安靜，導致行人疏忽未注意車輛產生意外。

▲車內不僅擁天窗，還支援多機能的皮革座椅，打造舒適的家用車。

新一代Innova不僅外型動感、內裝空間出色，換上TNGA GA-C底盤後，在行路質感比起過去的商用車來說能提升不少，擁有4,755x1850x1,795mm長寬高、軸距達到2,850mm之譜。

新一代TOYOTA INNOVA提供7～8人座設定，2排座椅還有腿靠功能，並有舒適合宜的空間，海外提供2.0升自然進氣、2.0升油電引擎，前者輸出171匹馬力、後者為178匹綜效馬力。