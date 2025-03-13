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TOYOTA最大空間皇冠Crown Estate亮相！雙動力、台灣已註冊商標

▲TOYOTA Crown Estate。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA日本原廠發表Crown Estate，共有2.5升油電、2.5升PHEV插電式油電動力，該車也是Crown車系中空間最大的車型。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在北美市場上市逾一年，TOYOTA日本原廠今（13）日也正式發表「皇冠旅行車」Crown Estate，也讓日規第16代Crown 4款車型都到齊了。新Crown Estate日規共有2.5升油電、2.5升PHEV插電式油電動力，前者售價自635萬日元起（折合新台幣約141.3萬），後者則是800萬日元起（折新台幣178.1萬）。

▲TOYOTA Crown Estate。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Crown Estate搭載TNGA-K平台，軸距達2,850mm，日規提供5款單色、5款雙色選擇。

新Crown Estate搭載TNGA-K平台，具有4,930mm x 1,880mm x 1,625mm，軸距2,850mm，搭配21吋輪圈，並具有皇冠車系的造型，包括銳利頭燈組、蜂巢式格柵及一體式水箱護罩，提供5款單色、5款雙色塗裝選擇，其中PHEV車型具有專屬銀灰雙色車色。

▲Crown Estate。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲在發表Crown Estate後，也讓日規Crown 4款車型都到齊。

座艙佈局同樣採「島式架構」設計，將螢幕、排檔等功能集中在一起、如同島嶼排列的設計，搭配雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，原廠稱可最大限度減少眼球移動，讓駕駛更集中在駕駛過程上。空間方面，Crown Estate後行李廂空間自570-1,470公升，並且首度在TOYOTA車款中提供「行李空間擴充板」裝置，當後座傾倒後，可提供長達2公尺的全平整化空間，滿足戶外休閒、載物需求。

▲TOYOTA Crown Estate。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Estate。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Estate。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Crown Estate也首度具有「行李空間擴充板」，當後座傾倒後，可提供長達2公尺的全平整化空間。

動力編成上，Crown Estate提供2.5升油電、2.5升PHEV插電式油電，2.5升油電的前馬達輸出增加50%，具有綜效馬力243匹、WLTP平均油耗20.3km／L表現；2.5升PHEV插電式油電則具有綜效306匹馬力，純電續航里程達89公里、WLTP油耗為20km／L。

台灣市場方面，先前和泰已在台註冊Crown Signia商標，該商標就是Crown Estate的北美車名，不過是否導入、以及導入時程則還不確定。

▲Crown Estate。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Crown Estate。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲和泰已註冊Crown Signia商標，這也是Crown Estate在北美的車名，不過還不清楚是否會導入。

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