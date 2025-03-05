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HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

▲新年式HONDA Prologue北美上市，電池升級續航提升。（圖／翻攝自HONDA）

▲新年式HONDA Prologue北美上市，電池升級續航提升。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

作為HONDA在北美的第1款電動車，迎來有感的2025新年式更新，重點針對電池技術升級，讓新Prologue續航力直逼500公里，加上更勝CR-V的不俗空間，新年式HONDA Prologue要繼續搶攻北美電動車市場！

▲新年式HONDA Prologue北美上市，電池升級續航提升。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA未來將與GM繼續合作打造全新電動車。

Prologue是HONDA與GM合作的第1款電動車，也是HONDA在北美上市的首款電動作品，去年在北美共繳出33,017輛銷量，未來雙方繼續保持合作，HONDA繼續推出更多平易近人的電動車產品。

新年式Prologue外觀、內裝大致不變，尺碼4,877 x 1,989 x 1,643 mm、軸距更是達到3,094mm，比起台灣熟悉的CR-V車長4,960mm、軸距2,700mm，Prologue在空間展現出絕對的優勢。

▲新年式HONDA Prologue北美上市，電池升級續航提升。（圖／翻攝自HONDA）

▲電池技術升級，讓新Prologue最高續航力達近500公里。

售價上，新年式Prologue開價47,400～57,900美金，折合新台幣155～190萬，重點放在GM電池技術升級，讓原本的476公里續航力提升到496公里，並維持單馬達前驅、雙馬達四驅配置，分別具有220匹馬力、33.6公斤米扭力，300匹馬力、49公斤米扭力表現。

內裝採雙液晶螢幕配置，由中央11.3吋多媒體搭配11吋數位儀錶構成，大部分傳統按鍵仰賴中央螢幕操作，僅留下空調操作等介面，並支援先進的主被動防護系統。

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