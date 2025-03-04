119.8萬！台灣福特「新年式7人座MPV開賣」　配備升級更實用

▲台灣福特六和上架Tourneo Connect旅玩家新年式。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福特六和3月4日推出新年式Tourneo Connect旅玩家，相較過去售價小漲3萬，不過升級不少實用配備，新年式外型、動力不變，搭配舊換新114.8萬起就能入主！

▲新年式福特7人座維持2款車型，售價小漲3萬。

新年式Tourneo Connect旅玩家維持2款車型，提供Trend、Active兩種等級，售價119.8、129.8萬，2款車型相較舊款都有3萬漲幅，2.0升柴油以歐洲進口正7人座格局及雙滑門配置，結合可靈活變化的座椅機能設計及寬敞車室應用空間，長期於乘用及商務承載市場受到台灣消費者肯定。

在原有的外觀造型下，Active車型透過專屬抗磨套件（前後下保桿、四處輪拱、側裙）、蜂巢式水箱護罩、專屬車側銘牌、尾門鍍鉻飾條及17吋雙色切削式鋁合金輪圈等 Active 專屬套件，結合歐風型格 LED 頭／尾燈組，疊加時尚玩味的視覺感受。

▲配備升級10吋多媒體螢幕、Keyless 車門啟閉系統等。

配備上，全新年式車型搭載10.25吋數位化儀錶，並升級全新10吋娛樂通訊整合系統（整合智慧感應觸控系統：娛樂通訊整合系統開關／空調冷熱調節／音量調整），可支援無線Apple CarPlay及Android Aut智慧型手機連線功能，帶來人性化豐富車用科技機能，全車系再升級Keyless 車門啟閉系統（靠近自動解鎖／離開自動上鎖）便利機制。Active車型另增加Qi無線充電座、第二排外推式車窗以及方向盤加熱功能、尾門照明燈等實用科技配備。