TOYOTA集團「7人座入門MPV」折合新台幣55萬！全新特仕車帥氣又舒適

▲豐田集團Daihatsu大發於印尼車展推出全新特仕車！（圖／翻攝自Daihatsu）

記者徐煜展／綜合報導

日前剛結束熱鬧的2025年印尼IIMS國際車展，其中TOYOTA集團旗下的Daihatsu大發品牌有款新車讓人難忘，以入門MPV Xenia推出的全新ADS X 運動特仕車，不僅外型超帥，其售價更是折合新台幣僅要55萬！

▲Daihatsu Xenia在印尼打著親民售價，加上7人座MPV享有高人氣。

Daihatsu Xenia主打7人座MPV市場，是來自TOYOTA Avanza血緣雙胞胎，其尺碼僅有4,395x1,730x1,700mm，利用巧妙的車室空間規劃，可容納3排7人座配置，加上便利的尺碼優勢，在擁擠的都會鬧區也相當實用。

以Daihatsu Xenia在印尼的高人氣，推出全新的ADS X 運動特仕車，開價2 億 6,935 萬印尼盾，折合新台幣約55萬，外型相較一般款，賦予更強烈的運動化氣息，採用搶眼的黑白色烤漆，並於車頭加入紅色飾條、鍍鉻材質妝點，營造不同韻味的時尚風。

▲動力採用1.5升自然進氣。

除了在外型玩花樣創意，內裝也針對駕駛帶來更實用的便利升級，搭載新升級的車載螢幕系統，擁有更流暢的操作回饋，動力則維持1.5升自然進氣引擎，可選擇手排、自排CVT變速箱，能繳出106匹馬力、14.1公斤米扭力表現。